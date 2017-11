Al via un nuovo corso per smettere di fumare

UDINE - Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di gruppo per ‘smettere con il fumo’, che inizierà lunedì 20 novembre, dalle 19 alle 21, nella sede di Via Pozzuolo 330 a Udine. Si tratta dell’ultimo corso in programma per quest’anno ed è rivolto a chi desidera smettere di fumare con una modalità che stimoli le risorse personali per assumere un ruolo attivo nella protezione e promozione della propria salute.

Il corso

Organizzato a cura del Centro di Prevenzione e Trattamento del Tabagismo del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine offre ai fumatori un servizio specialistico per la diagnosi, cura e gestione del tabagismo e propone trattamenti personalizzati che comprendono terapie farmacologiche oltre a sostegno psicologico individuale e/o di gruppo.

Superare la dipendenza

Operatori esperti insegneranno tecniche finalizzate a togliere l'abitudine al fumo di tabacco e a mantenere l’astinenza nel tempo con l’obiettivo di fornire ai fumatori la consapevolezza della loro situazione e la capacità di superare la dipendenza con specifici aiuti di tipo psicologico e anche attraverso specifici colloqui e riflessioni. Vengono così approfonditi i motivi che portano i partecipanti a voler smettere, fornendo gli strumenti adeguati a evitare le possibili ricadute e a sostenere la persona quando questo accade mettendo in evidenza tutti i vantaggi che si acquisiscono a livello di salute legati all’astinenza dalle sigarette. L'intervento non si limita unicamente alla dismissione dell'uso di tabacco, ma prende in considerazione le varie abitudini e ritualità comportamentali che ruotano attorno allo stile di vita del fumatore. E' un'opportunità per esaminare anche altri comportamenti a rischio per la salute, in funzione dell'adozione consapevole di stili di vita corretti. Offre inoltre la possibilità di conoscere e gestire gli effetti che possono insorgere con lo smettere grazie all'aiuto di operatori d'esperienza in materia e il supporto del Centro per il tabagismo. Il percorso di gruppo prevede dieci incontri serali dalle 19 alle 21, articolati su quattro settimane: la prima settimana gli incontri sono previsti tutte le sere dal lunedì al venerdì, la seconda tre sere, la terza e la quarta settimana è previsto un solo incontro.

Iscrizioni

Per iscrizioni ed informazioni telefonare allo 0432-806650 - 806635 dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì oppure visitare il sito www.udine3.fumo.it del Centro di Prevenzione e Trattamento del Tabagismo del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine in via Pozzuolo 330.