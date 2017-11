Riconoscimenti internazionali per i vini dell’azienda ‘Il Roncal'

CIVIDALE - ‘Roncal’ in friulano significa podere posto in collina coltivato a terrazze, e sono proprio i ‘ronchi’ dei vigneti che circondano il colle Montebello, appena fuori Cividale del Friuli, a fare da sfondo alla sede dell’azienda vinicola Il Roncal. Un sito suggestivo e prestigioso in cui Martina Moreale conduce una tenuta di 20 ettari continuando con tenace convinzione il progetto avviato nel 1986 dal marito Roberto Zorzettig. Per questa azienda è giunto il momento, nel 2017, di mietere meritati consensi in campo internazionale: dal ‘Cathy Pacific Hong Kong Wine & Spirits Competition’ sono giunte due medaglie di bronzo per il Pignolo 2009 e per il Civon 2011 (uvaggio di Refosco, Schioppettino e Pignolo) che rappresentano un incoraggiante viatico per i vini rossi friulani di collina.

Il Pignolo

In particolare, il Pignolo ha conseguito la valutazione di 90 punti dalla guida internazionale Gilbert & Gaillard. Inoltre, un uvaggio bianco della medesima azienda, Ploe di stelis 2015 (Riesling, Chardonnay e Friulano in parti uguali) si è meritato 92 punti e la medaglia d’argento nel concorso Decanter Asia 2017. Forte di questi risultati, proprio in questi giorni l’azienda cividalese si presenta all’importante manifestazione enologica internazionale Prowein di Shanghai. L’ottima esposizione dei vigneti su un terreno arenarico-marnoso, vendemmie tardive per raccogliere l’uva all’apice della maturità, una vinificazione secondo i metodi tradizionali, l’appassimento delle uve e la maturazione e affinamento dei vini in botti di legno in un locale interrato dell’azienda consentono di ottenere prodotti di elevata qualità adatti ai mercati internazionali.