Patentati over 90: in Fvg ce ne sono 1.800

FVG - In Italia le patenti grigie fioccano. Il sito Facile.it specializzato nel confronto delle polizze Rc auto ha rielaborato i dati relativi al numero di patentati ultranovantenni di ciascuna regione italiana, messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In testa alla classifica dei patentati over 90 c'è la Lombardia con 8 mila 738 automobilisti nati entro il 1927. Il secondo gradino del podio è occupato dall'Emilia Romagna con 7 mila 553 automobilisti over 90; sul terzo gradino troviamo invece la Toscana con 5 mila 834 automobilisti ultra novantenni. Il Friuli Venezia Giulia occupa i primi posti di questa speciale classifica in termini percentuali (quinto posto con 0.217), collocandosi più in basso, al 12esimo posto, in termini numerici con 1.800 patenti di ultranovantenni.

Si tratta comunque di cifre considerevoli visto che nel nostro Paese la legge impone, dopo gli ottant'anni di età, un rinnovo della patente ogni 24 mesi, periodo che potrebbe dimezzarsi (12 mesi) qualora la proposta di riforma del Codice della strada venisse approvata.

«Il fattore determinante per l’incremento della popolazione molto anziana è naturalmente il progressivo abbassamento dei rischi di morte a tutte le età ma, particolarmente negli ultimi decenni, quello conseguito nelle età anziane — spiegano dall’Istat —. Ciò si deve, in primo luogo, a una combinazione di alcuni fattori trainanti, tra i quali i trattamenti medico-ospedalieri, la qualità dei servizi di prevenzione, le condizioni di vita in generale degli anziani, gli stili di vita in termini nutrizionali, abitativi e di contrasto ai fattori di rischio, come ad esempio la variazione nelle modalità di consumo di tabacco».