TARVISIO - Esordio in Coppa del Mondo per Zeno Di Lenardo. Il ventiduenne tarvisiano dello Sci Cai Monte Lussari è stato convocato per la tappa di apertura, in programma nel fine settimana sul trampolino HS134 di Wisla (Polonia), e parteciperà alla prova a squadre.

Oltre a Di Lenardo, il direttore sportivo Sandro Pertile ha convocato l’altro tarvisiano Sebastian Colloredo, oltre a Davide Bresadola e Alex Insam.

Il quartetto sarà impegnato sin da venerdì 17 novembre (ore 18) nelle qualificazioni, mentre sabato 18 è in programma la prova a squadre con inizio alle ore 16. Domenica 19 si terrà invece la gara individuale alle 15.

Tutte e tre le giornate saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport. A Zeno Di Lenardo, caparbio nell’inseguire questo obiettivo, vanno le congratulazioni del presidente Franco Fontana, del consiglio direttivo e di tutta la Fisi Fvg. Quella che sta iniziando potrebbe essere la stagione della sua consacrazione, avendo come riferimento un altro illustre saltatore tarvisiano, Roberto Cecon.