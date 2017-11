Gli eventi in programma giovedì 16 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 16 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Copenaghen

L’avvincente spettacolo storico-scientifico a tre voci inaugura, a diciotto anni dalla prima versione italiana, prodotta dal CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg, la Stagione Teatro Contatto 36 a Udine, in scena al Teatro Zanon, da giovedì 16 novembre a domenica 19 novembre. I giorni 17 e 18 novembre, alle 21 Il 16 novembre, alle 17 e 19 novembre, alle 18.

Rassegna di Cinema Palestinese

Mercoledì 15 e giovedì 16 novembre il Visionario ospita per il secondo anno consecutivo la Rassegna di Cinema Palestinese: un’occasione per conoscere la Palestina ed avvicinarsi ad una cinematografia interessante, generalmente non molto presente sui nostri grandi schermi. In programma tre cortometraggi – Like Twenty Impossibles, Haneen, Ave Maria – e tre lungometraggi – Emwaas, Coffee for All Nations, The Wanted 18 – tutti a firma palestinese, in lingua originale e sottotitolati in italiano. Alcuni titoli, presentati in importanti festival internazionali, saranno a Udine in prima visione. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie e la pagina Facebook.

In giro per l’Italia con Fefè

Una settimana di eventi con novità e long-seller: giovedì 16 novembre a Latisana, nella sala Ottagonale del Centro Polifunzionale (Via Goldoni 22) alle 20.30, verrà presentato il libro ‘Bambini e violenza/guerra terrorismo scuola famiglia web-storia teoria pratica (a cura di Leonardo de Sanctis). Con Paola Cosolo Marangon (coautrice del libro) e Andrea Bellavite. Ingresso libero.

Conversando con Psiche

La Stagione Sinfonica della Mitteleuropa Orchestra, Conversando con Psiche, prosegue con rilevanti consensi giovedì 16 novembre, alle ore 20.45, al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, con un imperdibile concerto, intitolato Crazy Songs, che vedrà protagonisti l’Orchestra Sinfonica regionale, con la direzione del Maestro Nicola Valentini, e le cantanti Federica Copetti e Megan Stefanutti.

‘Il ciclo di apprendimento’

Giovedì 16 novembre alle 17.30, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la presentazione del libro ‘Il ciclo di apprendimento’ di Silvana Tiani Brunelli. Il libro indica come sviluppare le doti umane per perfezionare sia il processo dell’apprendimento che i suoi risultati. Imparare è una delle esperienze centrali nella vita: ognuno può cogliere al meglio la possibilità di fare propria una ricchezza fatta di conoscenza. In questa occasione sarà presentato il corso per insegnanti ‘L’arte di educare’ riconosciuto dal M.I.U.R. in partenza il 30 novembre 2017 presso il Liceo ‘Caterina Percoto’ di Udine. Sarà presente l’autore. L'ingresso è libero.

3^ edizione per ‘Design Festival

La terza edizione del Design Festival, la sedia che verrà apre i battenti il 10 novembre con un’esposizione che porta alle origini del design italiano: per la prima volta in Italia una mostra sulla Società Anonima Antonio Volpe, fabbrica attiva nella produzione del legno curvato a cavallo del XX secolo. Maggiori dettagli, qui.

Sabbie mobili

Gaspare, Roberto Ciufoli e Max Pisu saranno ospiti nei teatri del circuito Ert con Sabbie mobili, la nuova produzione dei goriziani Artisti Associati affidata alla regia di Alessandro Benvenuti. Giovedì 16 novembre, alle 20.45, saranno al Teatro Odeon di Latisana. Maggiori informazioni qui.