Principio di incendio nella sauna del centro benessere Aquarius

MAGNANO IN RIVIERA - Un incendio si è sviluppato nella sauna del centro nuoto e wellness Aquarius di Magnano in Riviera nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nonostante nei locali si trovassero due clienti. Sono stati proprio loro a lanciare l'allarme richiamando l'attenzione del custode. Quest'ultimo ha tentato di domare le fiamme con un estintore ma senza riuscirci.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli che hanno spento l'incendio in breve tempo. E' probabile che il rogo sia stato causato dal contatto tra il condotto di evacuazione dei fumi e la copertura in legno. I Vigili si sono occupati anche della messa in sicurezza della struttura. Ancora da quantificare i danni.

Nessun problema per il reparto acqua del Centro Aquarius, visto che le piscine si trovano in un'altra area della struttura.