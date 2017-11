Fumo nell'Apple store di via Poscolle: scatta l'allarme

UDINE – L’allarme è scattato mercoledì mattina poco dopo le 8. Alcuni passanti hanno notato del fumo uscire dal punto vendita Apple di via Poscolle. E così in breve tempo sono giunte sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da via Popone.

Contemporaneamente davanti allo store si sono portate anche due pattuglie della Polizia dalla vicina Questura, poiché all’interno del negozio, nel frattempo, era scattato anche l’antifurto.

Quando i Vigili del Fuoco sono riusciti a entrare nel punto vendita, hanno scoperto che non c’era alcun incendio ma che per motivi ancora da chiarire era scattato l’allarme di sicurezza, con l’interno del locale completamente invaso dal ‘fumo’ sprigionato proprio dal sistema antifurto.

E’ bastato poco, quindi, per liberare i locali dal fumo artificiale. L’intervento di Vigili del Fuoco e Polizia, però, ha creato non pochi problemi al traffico, particolarmente intenso a quell’ora in via Poscolle.