Tamponamento fra cinque mezzi pesanti: autostrada chiusa fra Portogruaro e San Stino

FVG - Tamponamento fra mezzi pesanti anche questa mattina in A4, in direzione Venezia, poco prima delle otto del mattino. Un sinistro che, praticamente, presenta le stesse dinamiche di quello di ieri sera che ha causato una vittima. Cinque i mezzi pesanti coinvolti, all’altezza dell’uscita di San Stino. Tre sono stati già rimossi perché non troppo danneggiati, mentre gli altri due, fra cui una bisarca, sono ancora sul posto. Il guidatore del mezzo che ha tamponato è stato estratto dalle lamiere dopo un lungo lavoro dei vigili del fuoco.

Autostrada chiusa

Attualmente l’autostrada è chiusa fra Portogruaro e San Stino di Livenza e l’uscita obbligatoria è a Portogruaro. Attivata la deviazione verso la A28/A27 che Autovie Venete consiglia di seguire. Sono 7 i chilometri di traffico bloccato dietro l’incidente e 3 quelli sull’uscita di Portogruaro. Anche in questo caso la causa dell’impatto è dovuta al non rispetto delle distanze di sicurezza o alla distrazione. L’incidente, così come quello di ieri, non si è verificato in zona di cantiere ma su un tratto autostradale libero e dalla larghezza normale.