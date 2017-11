Incidenti in città: 13enne su una bici si scontra con un Fiorino

UDINE – Un’automobilista e una ciclista rimaste ferite. E’ il bilancio di un doppio incidente verificatosi nella giornata di mercoledì 15 novembre in città. In entrambi i casi i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.

Il primo sinistro si è verificato poco dopo le 10 in via Armando Bernardinis. Una Fiat Punto condotta da una 24enne di Colloredo di Monte Albano ha tamponato altri due veicoli, causando il ferimento di una donna di 59 anni a bordo di una Nissan Pixio. La signora è stata soccorsa dal 118 e portata al pronto Soccorso in ambulanza.

Il secondo incidente è avvenuto alle 13.20 in via Francesco di Manzano. In questo caso un Fiorino guidato da un 62enne di Stregna si è trovato davanti una bicicletta con in sella una 13enne di Udine che sbucava da una via laterale. L’uomo non ha potuto evitare l’impatto. La bici è finita contro la fiancata del Fiorino e quindi contro il lunotto di un’auto in sosta. Ferita la ragazzina in sella, che è stata soccorsa dal 118 e portata in Ospedale.