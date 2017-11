Apre Ideanatale: da giovedì a domenica alla Fiera di Udine

UDINE - Si accendono le prime luci sul Natale, l’evento più bello e atteso dell’anno e tra le luci quella di Ideanatale ha un richiamo molto particolare. Lo sarà maggiormente quest’anno grazie all’ingresso gratuito e a una proposta che promuove il territorio, l’artigianato, la piccola media impresa, l’associazionismo e il volontariato, la cultura, la lettura, editori e librai. Tutti impegnati nell’esporre e proporre idee, suggerimenti, oggetti, prodotti e consigli per la casa e la tavola delle feste, incontri, laboratori ed eventi per fare del regalo di Natale uno dei piaceri più belli.

Appuntamento quindi a Udine Fiere da giovedì 16 a domenica 19 novembre con un ‘percorso’ tra le tendenze, gli addobbi e i colori del Natale 2017. In Fiera, oltre agli acquisti per tutti i gusti e per tutte le tasche, si potrà prendere parte gratuitamente ad un ricco programma di eventi pensati per grandi e piccini. E se i genitori vorranno fare acquisti tra gli stand senza svelare la sorpresa del regalo ai propri bimbi, potranno tranquillamente lasciarli a giocare e divertisti nell’area baby parking, un servizio ad hoc e gratuito.

Stand aperto da giovedì dalle 15 alle 21

Al via giovedì dunque, con stand aperti al pubblico dalle 15 alle 21. La cerimonia inaugurale è fissata per le 17 nell’area eventi del padiglione 6 dove il presidente della Fiera Luciano Snidar saluterà le autorità e gli ospiti. Taglio del nastro, visita agli stand e alle 18 (sempre al padiglione 6) il primo degli incontri con l’autore di Librinsieme: riflettori puntati su un volto fra i più noti al grande pubblico, Paolo Crepet, psichiatra e saggista che ci ha aiutato a decodificare tanti fenomeni e accadimenti degli ultimi vent’anni in Italia. In Fiera si soffermerà sui temi de ‘Il coraggio. Vivere, amare, educare’, l’ultimo saggio uscito per Mondadori, in una presentazione arricchita dalle letture dell’attore Fabiano Fantini.

Libri grandi protagonisti

Il libro resta l’oggetto più regalato dagli italiani a Natale perché nessuna cosa come il libro riesce a unire affettività, profondità di contenuto e bellezza. Anche su questo dato di fatto è proseguita la collaborazione tra Fiera e Fondazione Pordenonelegge.it nella realizzazione della 3^ edizione di Librinsieme – Autori, Lettori, Editori, Librari che oltre a Crepet, propone altri incontri (tutti nell’area eventi del padiglione 6) con grandi autori e i loro ultimi libri: Enrico Galiano ‘Eppure cadiamo felici’ il 17 novembre alle 17.30; Alan Friedman ‘Questa non è l’America’ il 18 alle 17.30; Pietrangelo Buttafuoco ‘Armatevi e morite. Perché la difesa facile è un brutto imbroglio’ il 19 alle 17.30

Appuntamenti clou, grandi autori, ma non solo perché Librinsieme è fatta anche di molti altri preziosi appuntamenti che ruotano attorno al libro nei suoi diversi generi: poesia, storia, racconto, fotografia e molto altro ancora. Tutti i giorni le case editrici presenti in Fiera proporranno incontri, presentazioni e letture per il piacere di stare insieme confermando o scoprendo che il libro resta uno dei regali più belli da fare e da farsi: regalando un libro regaliamo una parte di noi, un’emozione, una speranza, un progetto di vita, una prospettiva.

C'è anche Ideasolidale

Sostenuta dalla Provincia di Udine, la 19^ edizione di Ideasolidale valorizza il ‘Terzo Settore’ ossia le l’attività di associazioni, cooperative sociali contribuiscono a una vera integrazione specie per quel che riguarda i soggetti più fragili. Queste persone trovano, infatti, nell’artigianato e nella produzione di oggettistica creativa una ragione di valorizzazione e di identità sociale.

Gli orari per visitare IDEA NATALE:

giovedì 15 – 21

venerdì e sabato 10 – 21

domenica 10 – 20