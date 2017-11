Al via la magia dell'Avvento a Villach

VILLACO - A pochi chilometri da Tarvisio, nella città di Villach, prende il via dal 17 novembre la magia dell'Avvento, con una serie di appuntamenti per il pubblico di tutte le età. Un programma fitto, per chi arriva dal Friuli e dal Veneto per una gita in giornata o per un week-end, che comprende, oltre allo shopping natalizio nei fascinosi mercatini del centro storico (facilmente raggiungibile dall'Italia con un treno o in autobus Oebb), e da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia, anche moltissime altre opportunità.

Tante le attrazioni a disposizione

Dall'enogastronomia, con i piatti tipici da gustare nei tanti ristoranti cittadini, al benessere nelle attrezzate Terme di Warmbad, a breve distanza dal cuore di Villach. I più importanti e famosi hotel propongono interessanti pacchetti per i giorni dell'Avvento, regalando - a chi soggiorna per un week-end - anche il piacere di scoprire il fiume Drava a bordo di una motonave.

Il periodo prenatalizio è suggellato dal trionfo della luce, con tante luminarie che rendono la città uno spettacolare ed emozionante caleidoscopio di colori. Il calendario dell'Avvento è pieno di appuntamenti: 50 eventi per tutte le famiglie.

Ma è soprattutto l'atmosfera romantica delle piazze, delle vie e dei vicoli vestiti a festa, a conquistare il visitatore desideroso di assaporare queste settimane in cui l'attesa del Natale diventa insieme novità, sorpresa e tradizione.

Tra le tante attrazioni, la pista di pattinaggio, che viene allestita ogni anno nella Piazza del Municipio sotto il 'Lichterbaldachin' (un immenso baldacchino illuminato), sotto il campanile della chiesa parrocchiale ammantato da luci che lo trasformano in una candela gigante.

Si comincia il 17 novembre alle 18.30

Dopo la passeggiata alla scoperta dei mercatini, i bimbi potranno imbucare una lettera di auguri direttamente al Christkindlpostamt (la Posta del Bambino Gesù). E quest'anno ancora la motonave dell'Avvento è un invito a compiere un'incantata mini-crociera sulla Drava. Al calduccio nelle nuove baite molto accoglienti sulla piazza principale (Hauptplatz), ci si può lasciare viziare da delizie culinarie tradizionali.

Il programma (curato dallo Stadtmarketing Villach) inizia venerdì 17 novembre alle 18.30, con la cerimonia inaugurale del 'Villacher Advent' nella piazza del Municipio. All’imbrunire, l'accensione solenne delle luci dell'Avvento, nello scintillio di vie, piazze e palazzi.

Venerdì 1° dicembre, alle ore 18.30, 'Perchtenlauf', sfileranno per le vie del centro gruppi di Krampus provenienti da tutta l'Austria. Sabato 9 dicembre, dalle 18.30, Alpe Adria Singen, canzoni natalizie lungo le vie, una serata unica che riscalda il cuore e l'anima.

Domenica 17 dicembre, l'Avvento contadino, a partire dalle ore 17.00, accompagnato dai Re Magi e dagli angeli, il bambino Gesù arriva con la bandiera e viene ricevuto con lanterne, campane e canti sulla terrazza affacciata sulla Drava.

Domenica 31 dicembre, dalle 11.00 alle 15.00 Programma di Capodanno per Giovani e meno giovani in tutto il centro storico della città. E poi lo spettacolo mozzafiato dei fuochi d'artificio di mezzanotte lungo il fiume.