21^ tappa del Festival Triveneto del Baccalà al ristorante La Darsena

SAN GIORGIO DI NOGARO - Venerdì 17 novembre alle 20, il ristorante La Darsena, all’interno dei Cantieri Marina a San Giorgio di Nogaro, ospiterà la ventiduesima tappa del Festival Triveneto del Baccalà – Trofeo Tagliapietra (www.festivaldelbaccala.it), giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Alla manifestazione culinaria itinerante, organizzata dalla Dogale Confraternita del Baccalà Mantecato, la Venerabile Confraternita del Baccalà alla Vicentina e la Vulnerabile Confraternita dello Stofiss dei Frati, in collaborazione con la Tagliapietra e Figli Srl, una tra le più importanti aziende leader importatrici di stoccafisso e baccalà con sede a Mestre (Venezia), parteciperanno 24 ristoranti del Triveneto.

Al ristorante La Darsena

Mimmo Salerno, lo Chef del ristorante La Darsena, dovrà preparare, come da regolamento, tre piatti: antipasto, primo e secondo, di cui due con stoccafisso e uno con baccalà salato. Le ricette dovranno essere originali e innovative e verranno giudicate, in questa fase, dagli stessi commensali.

Il menù

Gli ospiti potranno gustare come antipasto un piccolo hamburger di stoccafisso in tempura con cuore di acciuga, bufala affumicata e salsa ai frutti di bosco. Il primo piatto sarà composto da delle lasagnette con ragù di stoccafisso e tartufo nero in vasocottura. Per secondo, invece, la cucina proporrà del baccalà confittato, affumicato alla vaniglia, su purea di mela verde. «Il menù ideato per la serata dedicata al Festival sarà caratterizzato dai contrasti. Il mio obiettivo consiste nell’emozionare e sorprendere», sottolinea lo Chef Salerno.

La finale

Il Galà Finale del Festival Triveneto del Baccalà - Trofeo Tagliapietra si svolgerà nella Cantina Sociale di San Bonifacio (Verona), lunedì 4 dicembre 2017. Una Giuria Tecnica proclamerà la migliore ricetta, assegnando allo Chef vincitore il Trofeo Tagliapietra e un viaggio alle Lofoten, isole norvegesi patria dello stoccafisso.

Per info e prenotazioni ristorante La Darsena: 0431-620002 | ladarsena.ristorante@gmail.com |