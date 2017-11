Autocisterna esce di strada e si ribalta: il conducente resta bloccato fra le lamiere

CERVIGNANO DEL FRIULI - Ha perso il controllo del mezzo pesante che stava guidando. Ha cercato di frenare per alcune decine di metri, ma non è riuscito a riportare in assetto l'autoarticolato. Il mezzo ha quindi terminato la sua corsa - fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli in transito - nei campi adiacenti alla carreggiata, vicino a un boschetto. Il grave incidente stradale è avvenuto nella serata di mercoledì 15 novembre, attorno alle 20, sulla strada regionale 351, che collega Cervignano del Friuli con Villesse, al confine tra le due province.

L'incidente

Il mezzo pesante (composto da una motrice e una grande cisterna con del latte all’interno) si è rovesciato su un fianco. A dare l’allarme gli automobilisti di passaggio. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza, ma il forte odore di gasolio non ha permesso loro di avvicinarsi alla cabina di guida per assistere il camionista, incastrato all'interno. A estrarre l’uomo, un cittadino straniero di 50 anni, sono stati i vigili del fuoco del Comando di Gorizia, che - come anticipa Il Gazzettino - una volta raggiunto l'abitacolo della motrice, completamente distrutto, hanno estratto il conducente. Quindi i pompieri hanno immediatamente messo in sicurezza il mezzo per evitare lo scoppio di un incendio (in un primo momento non si conosceva l’entità liquido contenuto nella cisterna). La strada è dunque rimasta chiusa al traffico per molte ore.

Fuori pericolo

Il camionista, cosciente ma disorientato, dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato all'ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Ha riportato diversi traumi ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Accertamenti ambientali

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per i rilievi, e i tecnici dell'Arpa che hanno verificato eventuali presenze di sostanze inquinanti nel punto dell'incidente. L'odore di gasolio, infatti, era molto forte. In corso di accertamento le cause della fuoriuscita autonoma.