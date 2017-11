Maltrattamenti fisici e morali nei confronti dei bambini: sospese due maestre

UDINE - Due maestre di una scuola dell'infanzia paritaria dell'hinterland udinese sono state sospese per otto mesi dall'esercizio dell'insegnamento dal gip di Udine per maltrattamenti fisici e morali nei confronti dei bambini dai 3 ai 6 anni che frequentavano la scuola. Alle due insegnanti si contestano comportamenti aggressivi sistematici nei confronti dei bambini con toni della voce alterati. I piccoli sarebbero stati umiliati davanti ai compagni, castigati e vessati in più occasioni.

Il provvedimento di sospensione è stato eseguito mercoledì pomeriggio dalla Polizia di Stato al termine di un'attività di indagine della Squadra Mobile della Questura del capoluogo friulano. Le indagini, da quanto si è appreso, sono state avviate sulla base delle segnalazioni di alcuni genitori che avevano notato il malessere dei figli. Nell'inchiesta, che ha richiesto l'utilizzo di intercettazioni audio e video, sono coinvolte altre due insegnanti che, al momento, sono indagate nel procedimento aperto dalla Procura di Udine.