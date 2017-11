Arriva in città la ‘maratona di tostatura’ del caffè

UDINE - È partito il conto alla rovescia per le festività natalizie e il calendario delle cinque settimane che ci separano al Natale si sta caricando di golosi ed inconsueti eventi. Per la prima volta a Udine sarà possibile assistere in diretta alla tostatura del caffè: succederà infatti presso le caffetterie Adoro Cafè di proprietà dell’azienda friulana Oro caffè.

Domenica 19 e 25 novembre

Si inizierà domenica 19 novembre alle 10 nel locale Adoro Cafè Centro Studi, nel nuovo polo commerciale in zona centro studi, per proseguire sabato 25 novembre alle 16 nel centralissimo Adoro Cafè Duomo. L’evento consiste nel poter scoprire tutti i segreti dell’antica arte della tostatura del caffè, assistendo in diretta alla sua esecuzione con speciali e pregiatissimi caffè monorigine gourmet, acquistabili dalla clientela non appena tostati, e macinati se si desidera.

Non solo caffè ma anche Tiramisù

L’innovativo progetto del consorzio Fvg Via dei sapori, guidato da Walter Filiputti, farà tappa golosa a Trieste (Adoro Cafè Cavana, 30 novembre alle 16) e Udine (Adoro Cafè Duomo, 2 dicembre alle 16) assieme a 4 chef d’eccezione (Vitello D’Oro, Costantini, Locanda Devetak e Al Lido) che potranno servire la loro originale interpretazione del tiramisù a tutto il pubblico presente.