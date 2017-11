UDINE - La piazzetta di largo Antonini torna al suo antico splendore al termine di un accurato intervento di restauro e pulizia degli arredi. Si sono conclusi proprio in questi giorni i lavori di manutenzione della fontana e degli elementi in muratura degli spazi urbani su cui si affaccia palazzo Antonini. L'intervento, che l'amministrazione comunale ha affidato all'impresa Lizzi di Artegna, ha richiesto un investimento di circa 5 mila euro.

I lavori, effettuati tra il 2 e il 14 novembre, hanno portato al restauro della muratura in sasso posta a fianco della fontana, che a sua volta è stata oggetto di accurate opere di pulizia della vasca, della struttura in pietra e del bacino metallico. L'impresa incaricata ha portato a termine anche la riattivazione della circolazione dell'acqua e la regolazione del relativo ciclo di funzionamento. Contestualmente, infine, sono state cancellate le scritte vandaliche che imbrattavano le murature. «Si tratta di opere di restauro curate dall'ufficio Monumenti e Arredo urbano, che ringrazio per la cura e l'impegno – spiega l'assessore all'Ambiente, Enrico Pizza –. Assieme all'assessore ai Lavori Pubblici Pierenrico Scalettaris siamo intervenuti anche a seguito della segnalazione dell'architetto e consigliere comunale Mario Barel, a cui va il nostro ringraziamento».

Sempre in questi giorni, inoltre, l'unità operativa Monumenti e Arredo urbano del Comune ha completato altri interventi all'interno del centro storico. Con un investimento di circa 8 mila euro è stata effettuata un'opera di restauro e pulizia di parte delle volte dei portici di palazzo D'Aronco. Questa settimana, inoltre, sono state rimesse a nuovo, con un intervento di manutenzione e tinteggiatura, le panchine di XX Settembre, che vanno ad aggiungersi alle 16 nuove panchine in ferro e legno installate nell'arco del 2017 nei quartieri di Paderno, Rizzi, Cussignacco, San Domenico, Villaggio del Sole, San Ulderico e Sant'Osvaldo.