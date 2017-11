Al via la prima edizione della ‘Camminata in rosa - Con la donna con la vita’

PREMARIACCO - In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che ricorre ogni anno il 25 novembre, la Commissione Pari opportunità del Comune di Premariacco organizza la prima edizione della ‘Camminata in Rosa - con la donna con la vita’ che si svolgerà a Premariacco domenica 19 novembre. Si tratta di una camminata non competitiva aperta a tutti, uomini, donne e bambini senza limiti di età, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato problema della violenza di genere.

La camminata e il dress-code

Il ritrovo è alle ore 10 in prossimità del Campo sportivo di Premariacco, in Via Olimpia nella frazione di Paderno, con partenza in loco alle ore 11. Il percorso ha una lunghezza di 8 km, si snoda lungo le vie del paese e non presenta particolari difficoltà. Ai partecipanti si richiede di indossare un capo di abbigliamento o un accessorio di colore ‘rosa’. Un drone seguirà tutta la camminata per realizzare delle foto dall'alto che garantiscano uno straordinario ‘colpo d'occhio in rosa’ che sensibilizzi ancora di più sulla tematica della violenza di genere. Alla fine del percorso è stato organizzato un ristoro nel Campo Sportivo con pasta e bevande offerto dal Gruppo Alpini di Orsaria, in collaborazione con l'asd Azzurra Calcio di Premariacco, società sportiva calcistica convenzionata con il Comune che ha in gestione l'impianto sportivo e tutte le sue pertinenze.

Lo sportello a sostegno delle donne

«La Commissione Pari Opportunità del Comune di Premariacco è molto sensibile al tema della violenza sulle donne. Oltre a questa manifestazione, alla quale teniamo tanto, siamo molto attivi sul territorio - fa sapere Elena Osgnach, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Premariacco - In particolare un paio di anni fa, grazie a fondi regionali e alla nostra compartecipazione economica, siamo riusciti ad aprire uno sportello totalmente gratuito a sostegno delle donne vittime di soprusi. Mettiamo così a disposizione della comunità uno psicoterapeuta. Lo abbiamo fatto perchè riteniamo sia importante denunciare e trovare dei sostegni professionali che indichino la via per uscire dalle situazioni difficili. Viene garantito l'anonimato e lo sportello è aperto per il Comune di Premariacco e per i paesi limitrofi».

Iscrizioni

Le iscrizioni alla ‘Camminata in rosa’ sono completamente gratuite e si faranno domenica 19 novembre presso chiosco del Campo Sportivo poco prima dell'inizio dell'evento. Tutte le informazioni su www.premariacco.ud.it