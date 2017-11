A4 bloccata per un altro incidente fra mezzi pesanti: 10km di coda, in aumento

FVG - Una giornata nera per chi è in autostrada, quella del 18 novembre. Dopo l'incidente che nelle prime ore del mattino ha coinvolto cinque mezzo pesanti, poco prima delle 17 si è verificato un nuovo sinistro, questa volta nel tratto di A4 fra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste,.

Ancora una volta, a essere coinvolti nello scontro dei mezzo pesanti. Dalle prime informazioni sarebbero tre. Ci sarebbe anche un ferito lieve. Notevoli le code che si sono registrate subito dopo. Come si vede nell'immagine ci sono già 10 chilometri e sarebbero in aumento.