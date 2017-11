Udine accende il Natale: sabato 18 la cerimonia delle luminarie

UDINE - «Anche quest’anno il supporto delle piccole imprese è stato determinante per la riuscita del progetto». Confcommercio Udine, con il presidente mandamentale Giuseppe Pavan, saluta con soddisfazione 'Udine accende il Natale', la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie in programma sabato 18 novembre alle 18. «Un risultato reso possibile dalla nostra squadra in campo con il solito impegno e dalle adesioni degli operatori economici», aggiunge Pavan. Fondamentale anche l’apporto dei sostenitori (Bluenergy, Ssm, Massimo Blasoni per Sereni Orizzonti, Galleria Bardelli, CrediFriuli e Corpo Vigili Notturni), della Camera di commercio e del Comune di Udine.

«Interventi che dimostrano sensibilità per il periodo dell’anno più significativo per le famiglie e per il lavoro», sottolinea il presidente camerale Giovanni Da Pozzo. «UdineIdea – aggiunge la presidente del centro commerciale naturale di Udine Arianna Calcaterra – è in prima fila per promuovere e sostenere questa iniziativa con l'obiettivo di dare maggiore impulso allo shopping in città, che ha davvero un valore unico».

A omaggiare la città, sabato, sarà proprio UdineIdea, che porterà sotto la Loggia del Lionello in piazza Libertà il Messengers Gospel Mass Choir diretto dal maestro Alessandro Pozzetto. Il concerto sarà presentato dalla giornalista e conduttrice Monica Bertarelli