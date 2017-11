Furti nella Bassa Friulana: arrestati 3 pregiudicati

LATISANA - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latisana hanno concluso un’attività d’indagine avviata lo scorso mese di agosto, finalizzata a contrastare il fenomeno dei reati contro il patrimonio.

L’operazione, che ha consentito di smantellare un sodalizio criminale dedito alla commissione di furti in abitazione, si è conclusa con l’arresto di 3 pregiudicati (due uomini e una donna), in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba, su richiesta del pm Giorgio Milillo, titolare delle indagini. Richiesta formulata sulla base degli elementi investigativi raccolti dai Carabinieri del Norm di Latisana nel corso delle indagini.

I malviventi sono ritenuti responsabili dei furti in abitazione commessi il 5 agosto nei territori di Latisana, ai danni di un 85enne del luogo e, di Precenicco, ai danni di un 90enne del luogo, nonché del furto commesso l'8 agosto a San Giorgio di Nogaro, ai danni di una 36enne del luogo.

Come riferisce l'Arma, in occasione dei furti commessi in Latisana e Precenicco, i criminali, che si sono trovati gli anziani in casa, hanno consapevolmente approfittato della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica delle vittime di età avanzata, per introdursi furtivamente nelle loro abitazioni e frugare in ogni dove.

I carabinieri della Compagnia di Latisana, coadiuvati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, come si è detto, mercoledì scorso, hanno eseguito le ordinanza nei confronti di tutti e tre i componenti del sodalizio, domiciliati nella città del Giorgione, dove l’organizzazione aveva costituito la propria base. Gli arrestati L.G., 33enne, residente a Castelfranco Veneto e A.G., 31enne, residente in provincia di Rovigo, di fatto senza fissa dimora, sono stati portati nel carcere di Treviso, mentre C.C., 30enne, residente a Venezia, di fatto domiciliata a Castelfranco Veneto, è stata invece accompagnata nella Casa di reclusione femminile Giudecca della Serenissima.