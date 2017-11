Fast and Furious alla carnica: la polizia locale cerca testimoni delle corse clandestine

TOLMEZZO – Solo la fortuna ha permesso che l’accaduto non si trasformasse in tragedia. Lo scorso 11 settembre scorso, in pieno giorno, attorno alle 14.30, nonostante l’asfalto bagnato dalle piogge di quei giorni, alcuni veicoli sportivi - un’appariscente auto rossa e una nera - noncuranti del traffico, hanno iniziato a gareggiare tra loro mettendo in grave pericolo l’incolumità dei passanti con reciproci e ripetuti sorpassi azzardati a velocità impressionanti, costringendo i veicoli circolanti a scansarsi repentinamente per non essere urtati.

Pareva quasi di essere ‘dentro’ una pellicola cinematografica

I fatti sono venuti alla luce su segnalazione di un cittadino che dopo aver visto quanto stava accadendo lungo la strada statale 52 ‘Carnica’ in direzione sud, nel tratto compreso tra Villa Santina e Tolmezzo, ha chiamato il Nue, numero unico di emergenza. Non è però bastato l’intervento tempestivo della pattuglia stradale della polizia locale dell’Unione della Carnia per raggiungere e identificare i responsabili che nel frattempo si erano dileguati. Grazie però al prezioso apporto del testimone è stato possibile avviare una serie di indagini e accertamenti che hanno già portato a identificare e sentire ulteriori testimoni utili a ricostruire quanto accaduto.

Si cercano altri testimoni

Le indagini per risalire agli autori dei fatti sono tutt’ora in corso da parte del neo costituito nucleo operativo stradale della polizia locale, coordinate dal sostituto Procuratore della Repubblica di Udine, la dottoressa Paola De Franceschi. Gli inquirenti stante la particolare difficoltà nella ricostruzione dei fatti stanno attualmente cercando ulteriori testimoni tra i quali, in particolare, i conducenti di tre veicoli, sicuramente estranei alla corsa clandestina, che verrebbero collocati sulla scena da informazioni già acquisite. Le auto ricercate sono una Suzuki Vitara di color grigio, una Seat Leon grigia e un furgone bianco con cassone telonato.

L’appello

Chiunque si riconoscesse nella descrizione dei veicoli di cui sopra o fosse in possesso d’informazioni utili alla prosecuzione delle indagini è pregato di contattare direttamente il nucleo operativo stradale presso il comando di polizia locale dell’Unione della Carnia con sede a Tolmezzo in via Roma n.1, telefono 0433/487949, fax 0433/487993, e-mail polizialocale@carnia.utifvg.it.