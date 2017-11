FVG - L’autostrada, quest’anno, è stata interessata da una serie di interventi che hanno riguardato lavori per conto di Terna, gestore della rete elettrica nazionale, collegati principalmente alla costruzione e all’entrata in esercizio dell’elettrodotto a 380 kilovolt tra Udine Ovest e Redipuglia. Un intervento ha riguardato la A23 e ben sette la A4 all’altezza del ponte sul fiume Torre e sul fiume Isonzo.

Altre due chiusure

Per quest’anno è prevista ancora un’attività, che comporterà due chiusure dell’autostrada per lavori sull’elettrodotto Udine Nord Est-Redipuglia nel Comune di Villesse. Le chiusure interesseranno lo svincolo di Villesse dell’autostrada A4 in entrambe le carreggiate e la A34 tra lo svincolo di Villesse e la barriera di Villesse. Entrambe saranno effettuate in orario notturno, dalla mezzanotte di sabato 18 fino alle 4 del mattino di domenica 19 novembre, per creare il minor disagio possibile al traffico.