Lettere a Samira: appuntamento alla sezione moderna della biblioteca Joppi

UDINE - Il 9 dicembre 2013 a pochi chilometri da Damasco, un commando di Jaysh Al-Islam sequestra quattro tra i più famosi attivisti per i diritti umani della Primavera Siriana: Razan Zaitouneh, Samira Khalil, Wa'el Hamadeh e Nazem Hammadi.

Da allora non si sono più avute loro notizie

A quasi quattro anni di distanza, lo scrittore ed attivista siriano Yassin Al Haj Saleh - marito di Samira Khalil - ha iniziato a scrivere alcune lettere (pubblicate in tutto il mondo) nelle quali tenta di spiegare alla moglie scomparsa quanto accaduto in Siria e nel mondo da quel tragico giorno. Grazie all'ausilio delle Lettrici d'Asporto alla sezione Moderna della biblioteca Joppi, sala Corgnali, in Riva Bartolini 5 a Udine, dalle 17, è in programma (a cura del comitato «Stop the war – Udine for Syria») una lettura delle prime quattro missive - incentrando l'attenzione su ciò che la popolazione civile della Ghouta orientale assediata sta subendo in queste settimane: fame, denutrizione, aumento della mortalità infantile, assenza di medicinali, bombardamenti sistematici.