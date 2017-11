Gazzetta Sports Awards: Alexandra Agiurgiuculese dell’Asu in lizza

UDINE - «Ha riportato l’Italia tra le protagoniste dell’ultimo anno, in particolare ai Campionati del Mondo di Pesaro, dove ha ottenuto l’ottavo punteggio nell’All Around, chiudendo ai piedi del podio al nastro». È con questa motivazione che la Gazzetta dello Sport ha inserito Alexandra Agiurgiuculese fra i ‘nominati’ per la nuova edizione del suo Gazzetta Sports Awards. Entusiasta anche il direttivo dell’Asu che per voce del suo presidente, Alessandro Nutta, si complimenta con Alex: «Siamo molto contenti per questo nuovo tassello che si aggiunge ai già molti risultati che Alexandra ha raggiunto quest’anno».

L'atleta della compagine bianconera

C’è tempo fino al 29 novembre per votare la giovane e talentuosa stellina dell’Asu - Associazione Sportiva Udinese - che è stata inserita nella categoria ‘Exploit’ dell’anno 2017. La farfalla allenata da Spela Dragas e da Magda Pigano, infatti, dopo i risultati ottenuti, è stata scelta come rivelazione dell’anno. «I nostri complimenti, ovviamente, - ha proseguito Nutta – vanno anche alle nostre instancabile tecniche che seguono da vicino Alex e tutte le sue compagne, che in serie A1 stanno ottenendo eccellenti risultati. Insomma, un lavoro di squadra che sta dando ottimo frutti e che siamo certi ne darà altri, anche in futuro. Le nostre giovanissime farfalle stanno crescendo tecnicamente sempre più».

Alcuni dettagli

Come spiega il sito della Gazzetta, i lettori potranno votare per il loro campione preferito di ogni categoria contribuendo così alla selezione dei 3 candidati per categoria che entreranno nella fase finale. Nella fase finale i lettori saranno chiamati nuovamente a esprimere la loro preferenza fra i 3 nominati della rosa ristretta e orientare così la scelta della giuria di qualità che sceglierà i vincitori. La cerimonia di premiazione dei campionissimi che entreranno nel firmamento dello sport italiano avverrà in una prestigiosa location di Milano scelta per ospitare il Gran Galà della notte delle stelle e verrà trasmessa su La7. Inoltre, 8 fortunati lettori, fra coloro che avranno votato, saranno invitati a partecipare alla serata esclusiva.