A favole a merenda arrivano ‘Il gatto e la volpe’

UDINE - Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti che vedono sempre il tutto esaurito, riprendono le Favole a merenda con un pomeriggio speciale: sarà in scena il nuovo spettacolo di Anà-Thema dal titolo ‘Il gatto e la volpe’. Un altro grande classico rivisto e rappresentato con ironia dalla Compagnia Anà- Thema che, dopo aver raccontato i Tre porcellini, propone una nuova versione delle vicende del Gatto e della Volpe.

La vicenda

I protagonisti sono due personaggi immaginari del libro Le avventure di Pinocchio. Loro campano di elemosina e inganni; il Gatto si dice cieco per aver studiato troppo, così come la Volpe che si dice zoppa per il medesimo motivo. Nell’immaginario collettivo sono divenuti gli imbroglioni e i falsi amici per antonomasia. Naturalmente i due divertenti personaggi faranno rivivere le avventure di Pinocchio ma non solo! Come in tutti gli altri spettacoli per ragazzi della compagnia, sono molti i momenti interattivi con il pubblico, come la danza delle marachelle che gli attori fanno con i bambini!

Ci sarà da divertirsi

Sarà un pomeriggio organizzato dagli attori di Anà-Thema che, con buffi travestimenti, coinvolgeranno il pubblico dei più piccini ma non solo, lo trascineranno nella magia del teatro e del gioco allo stesso tempo. Al termine della favola prenderanno il via le attività teatrali che vedranno proprio i bambini come protagonisti! Per rendere indimenticabile questa esperienza Anà-Thema infine offre una gustosa e colorata merenda da condividere anche con i genitori. Il costo di questa magica alternativa alla Tv è di 5 euro (si consiglia la prenotazione) a persona per un'ora e mezza di intrattenimento.

Info: www.anathemateatro.com | iinfo@anathemateatro.com |