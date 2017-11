'Conversazioni con Napoleone': storia protagonista a Palmanova

PALMANOVA - La terza cerchia fortificata di Palmanova, patrimonio Unesco, fu ordinata da Napoleone Bonaparte, giunto nella città il 18 marzo 1797. I lavori durarono quattro anni e impegnarono quattromila persone nella realizzazione del progetto dell'ingegnere militare François de Chasseloup-Laubat, che immaginò, oltre alla cerchia difensiva delle lunette napoleoniche, un’ulteriore linea di difesa costituita da tre campi trincerati.

Le memorie napoleoniche ancora presenti e la loro valorizzazione in chiave turistica e culturale sarà il tema delle 'Conversazioni con Napoleone', un evento promosso da 'Destini Imperiali' insieme al Comune di Palmanova, sabato 18 novembre (con inizio alle ore 9.30), nella Sala d’onore. All’evento parteciperà anche PromoTurismoFvg.



Interverrà lo storico Foramitti

Apriranno i lavori il sindaco di Palmanova, Francesco Martines, e la vicesindaco e assessore al turismo Adriana Danielis: «Puntare su un turismo tematico significa differenziare l’offerta turistica, valorizzando il patrimonio presente nella città stellata e raggiungendo nuove fette di potenziali turisti. Entrare in sistema con altre realtà che possano offrire al turista una proposta completa, diventa fondamentale per includere Palmanova nei flussi di visitatori che interessano il nostro territorio». Seguiranno gli interventi di Paolo Foramitti, storico ed editore, che parlerà delle 'Memorie del territorio per il turismo europeo' e di Federica Zar di Aps comunicazione che illustrerà progetto 'Destini Imperiali. I Napoleonidi in Friuli Venezia Giulia'. Concluderà l’incontro Alessandra Fogar di PromoTurismoFvg con un approfondimento su 'La stella perfetta. Valorizzazione turistica del sito UNESCO di Palmanova'.



Previste visite alle memorie napoleoniche della città

I partecipanti saranno poi invitati a una breve visita, con illustrazione da parte di Paolo Foramitti, ad alcune delle memorie napoleoniche ancora presenti a Palmanova. Fra queste, si ricordano il basamento del pennone della piazza con le scritte rivoluzionarie francesi del 1797, la presunta casa – a Borgo Udine – che ospitò Napoleone con la lapide che riporta la dichiarazione di guerra alla Serenissima (il Manifesto di Palmanova stampato tra il 16 e il 19 maggio 1797), il Palazzo del Ragionato.

L’evento a Palmanova è il secondo appuntamento dedicato agli operatori economici del territorio (dopo Campoformido) organizzato da 'Destini Imperiali', un progetto di promozione turistica e culturale che propone percorsi e pacchetti turistici attraverso una piattaforma web dedicata, realizzata grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, e online anche sui siti di PromoTurismoFVG e di 2East Italy – Rete d’imprese.

Il terzo appuntamento è in programma il prossimo 1 dicembre e sarà dedicato alla 'Trieste napoleonica', con la partecipazione di Alessia Rosolen, autrice del libro 'Elisa Bonaparte. La storia sconosciuta della Trieste francese'.