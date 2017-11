Gli eventi in programma sabato 18 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 18 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Mostra personale di Giovanni Defant

Sabato 18 novembre, alle 18.30, al caffè dei libri di Udine (via Poscolle) sarà presentata la mostra personale di Giovanni Defant. Nato a Palmanova, si è laureato presso la facoltà di Lettere e Filosofia in Conservazione dei Beni Artisitici (indirizzo: Storia dell’arte contemporanea). Dopo i primi studi di disegno e pittura ha appreso la tecnica della scultura su pietra dall’artista friulano Giorgio Eros Morandini. Durante la sua ventennale attività artisitica ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero. E’ stato curatore della manifestazione Pietre d’Europa (2007) e fondatore del gruppo artistico LiberArti (2008). Vive e lavora a Palmanova.

Maschi contro femmine

Passi Avanti, il calendario di appuntamenti organizzato dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità prosegue a pieno ritmo. Sabato18 novembre, dalle 9.30 è in programma nella sede dell'Aspic in viale Tullio 13 a Udine un laboratorio esperienziale dal titolo ‘Maschi contro femmine - femmine contro maschi. Universi paralleli che talvolta possono incontrarsi’.

VisioKids

Continua l'appuntamento con VisioKids, il ciclo di proiezioni per i più piccoli (ma non solo!) organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo in collaborazione con COOP Alleanza 3.0 e Città del Sole. Domani sabato 18 novembre alle 15 sarà la volta di ‘Vita da giungla: alla riscossa!’. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.

‘I Concerti di San Martino’

Il brillante pianista Luca Rasca, pluripremiato artista della scuderia Steinway & Sons e vincitore d’importantissimi concorsi internazionali tra cui il London Piano Competition, il Busoni di Bolzano, il Palma d'Oro di Finale Ligure, lo Schubert di Dortmund, lo Scriabin di Grosseto, lo Chopin di Roma, è l’atteso protagonista del recital pianistico di sabato 18 novembre con inizio alle 20.30 nella sala concerti del Museo Carnico di Tolmezzo. Ospite fisso della rassegna ‘I Concerti di San Martino’ giunta alla sedicesima edizione, proporrà un programma dal titolo ‘Dal Barocco al Romanticismo attraverso il periodo Classico’, con autori dal patrimonio tedesco, polacco e inediti provenienti dalla repubblica ceca. Di Johann Sebastian Bach eseguirà il ‘Preludio dalla Suite inglese in la minore n.2’ , di Jan Ladislav Dusík la ‘Sonata in re maggiore op. 69 n.3’, di Jan Hugo Voříšek la ‘Sonata in sib minore op. 20’, di Frederich Chopin l’integrale delle meravigliose ‘Ballate’.

‘Energia in gioco’

‘Energia in gioco’, il grande evento sul tema dell'educazione all'energia organizzato come sempre dal Comune di Udine, apre i battenti al grande pubblico. Diverse le sorprese, sempre sul tema dell'energia, che attenderanno appassionati e curiosi sabato 18 a partire dalle 15 alla Ludoteca, al Bearzi, alla cooperativa Tilda e al Palamostre. Qui, alle 17 è di nuovo in programma la corsa delle ‘auto quantistiche’, ma, stavolta, alla presenza dell'inventore del gioco, nonché fisico e ricercatore dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR, Fabio Chiarello. Nottata all'insegna della fotosintesi, infine, alla Ludoteca a partire dalle 20.30 fino alle 23.30, quando si potrà giocare a ‘Photosynthesis’ insieme con l'autore Hjalmar Hach. La partecipazione a tutte le attività di Energia in gioco è gratuita. In occasione dell’evento Energia in gioco la Ludoteca comunale di via del Sale propone, negli orari di apertura pomeridiana (martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18), giochi incentrati sul tema dell’energia e del risparmio energetico e ospita al secondo piano laboratori specifici sul tema dell’energia. Per informazioni è possibile contattare la ludoteca comunale (te. 0432 1272 796 – 687 – 677). Il programma completo può essere consultato e scaricato direttamente dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.udine.gov.it.

‘Nodi’ alla libreria Ubik

Sabato 18 novembre alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la presentazione del libro ‘Nodi’ di Silva Ganzitti. La vita di Chiara rallenta il suo passo alla partenza di Matteo, con il quale ha condiviso praticamente tutto fin dalla nascita. La ragione del suo repentino allontanamento le è sconosciuta, ma resta sempre a pungere dentro il cuore, quasi lei ne sia stata la causa. La sua vita tuttavia continua, riprende la leggerezza della gioventù e s'incanala nella maturità, ma proprio quando Chiara è ormai pronta a dimenticare il suo primo vissuto, una lettera le stuzzica il desiderio di sondare i motivi di quell'improvvisa separazione. Sarà presente l’autrice. Presenta Mimma Pollara. L'ingresso è libero.

Ideanatale alla Fiera di Udine

Visitare Ideanatale, dal 16 al 19 novembre, sarà ancora più bello e piacevole: la 29^ edizione, infatti, riserva una 'sorpresa nella sorpresa' con l’ingresso gratuito per tutti! Maggiori info, qui.

LibrINsieme, terza edizione

Al via giovedì 16 novembre LibrINsieme, terza edizione dell’appuntamento racchiuso nell’ambito di Idea Natale 2017, manifestazione fieristica che quest’anno, per la prima volta, sarà con ingresso gratuito fino a domenica 19 novembre a Udine Fiere. Maggiori info, qui.

Copenaghen

L’avvincente spettacolo storico-scientifico a tre voci inaugura, a diciotto anni dalla prima versione italiana, prodotta dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, la Stagione Teatro Contatto 36 a Udine, in scena al Teatro Zanon, da giovedì 16 novembre a domenica 19 novembre. I giorni 17 e 18 novembre ore 21 Il 16 novembre ore 17 e 19 novembre alle 18.

Premio Letterario intitolato a Erminio Masiero

L’Associazione Culturale Boborosso invita alla serata di consegna dei premi della Terza Edizione del Premio Letterario intitolato a Erminio Masiero, il partigiano Neri che si terrà sabato 18 novembre presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Ruda (Ud), via Mosettig 2, dalle 18. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ruda e della Regione Friuli Venezia Giulia; si avvale della collaborazione di varie associazioni tra cui l' Anpi Provinciale di Udine e la Sezione Anpi di Ruda. Nel corso dell'iniziativa, il giornalista Nicola Cossar dialogherà con Vincenzo Martines (Presidente della Giuria del Premio) e con Paola e Claudio Regeni sui valori caratterizzanti il progetto. I momenti musicali saranno affidati al CoroCosì. Durante la serata, saranno disponibili le Antologie del Premio e è prevista la presenza di un banchetto giallo Verità e Giustizia per Giulio.

Concerto straordinario a Codroipo

Sabato 18 novembre, presso il teatro comunale Benois De Cecco in via 29 Ottobre a Codroipo, si terrà un concerto straordinario dell’Orchestra a Plettro ‘Città di Codroipo’ e il Coro Sine Tempore del C.E.Di.M. di Gonars. Musiche e canzoni per tutti i gusti per un evento spettacolare che vedrà sullo stesso palco due grandi eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Il concerto inizierà alle 21 e l’ingresso sarà gratuito.

Al Palmanova Outlet Village s’inaugurano le iniziative natalizie

Al via le iniziative natalizie al Palmanova Outlet Village. Sabato 18 novembre, alle 18, saranno accese le luminarie e anche il grande albero di Natale, alto circa 10 metri e decorato con particolare cura, allestito nella piazza centrale. Maggiori info, qui.

'Odio Amleto'

Lo spettacolo che ha per protagonisti Gabriel Garko e Ugo Pagliai aprirà sabato 18 novembre alle 20.45 la stagione del Teatro Gustavo Modena di Palmanova. I dettagli, qui.

Lettere a Samira

Grazie all'ausilio delle Lettrici d'Asporto alla sezione Moderna della biblioteca Joppi, sala Corgnali, in Riva Bartolini 5 a Udine, dalle 17, è in programma (a cura del comitato «Stop the war – Udine for Syria») una lettura delle prime quattro missive. I dettagli, qui.

‘Punto Luce in Rete’

Uno spazio in grado di fungere da luogo di aggregazione e socializzazione, doposcuola, laboratorio per bambini e ragazzi. Sarà inaugurato sabato 18 novembre alle 15 all'interno della scuola secondaria di primo grado Tiepolo, in via del Pioppo 61, ‘Punto Luce in Rete’, il nuovo centro socio educativo per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, dove potranno essere realizzate attività di sostegno allo studio, laboratori artistici e musicali, animazione motoria, gioco, iniziative di invito alla lettura.

Appuntamento con Alimentare Watson

Sabato 18 novembre, dalle 16.30, alla librerai giunti del centro Commerciale Alpe Adria di Cassacco appuntamento con Alimentare Watson. Quanta energia serve per mandare nello spazio una bottiglietta d'acqua? E per mandarla sulla Luna? Come si muove un pendolo in assenza di gravità? Chi cambia le batterie dei satelliti? A queste ed altre domande i bambini troveranno risposta durante il laboratorio-spettacolo gratuito, con tanto di divertenti gag e numeri di ‘magia’ scientifica.

Concerto straordinario a Codroipo

Sabato 18 novembre, al teatro comunale Benois – De Cecco in via 29 Ottobre a Codroipo, si terrà un concerto straordinario dell'Orchestra a Plettro ‘Città di Codroipo’ e il Coro Sine Tempore del C.E.Di.M. di Gonars (UD). Musiche e canzoni per tutti i gusti in un evento spettacolare che vedrà sullo stesso palco due grandi eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Il concerto inizierà alle 21 e l’ingresso sarà gratuito.

Da questa parte del mare

Sarà un omaggio a uno dei più apprezzati cantautori italiani contemporanei ad aprire la stagione di prosa della Fondazione Luigi Bon di Colugna. Grazie alla consolidata collaborazione con il circuito Ert, il Teatro Bon ospiterà domani, sabato 18 novembre, alle 20.45 in esclusiva regionale Da questa parte del mare, libro postumo di Gianmaria Testa divenuto spettacolo teatrale grazie alla regia di Giorgio Gallione e all’interpretazione di Giuseppe Cederna. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e www.fondazionebon.com e chiamando la Fondazione Luigi Bon allo 0432 543049.

‘Conversazioni con Napoleone’

Un evento per valorizzare in chiave turistica e culturale le memorie napoleoniche (e non solo). Sabato 18 novembre nella Sala d’onore del Consiglio comunale. Le memorie napoleoniche ancora presenti e la loro valorizzazione in chiave turistica e culturale saranno il tema delle ‘Conversazioni con Napoleone’, un evento promosso da ‘Destini Imperiali’ insieme al Comune di Palmanova, sabato 18 novembre (con inizio alle 9.30), nella Sala d’onore, con la partecipazione di PromoTurismoFVG.

Vine&Wine Rossi Nativi

Sabato 18 e domenica 19 Novembre 2017 si replica l'esperienza inaugurata nel 2016 di Vine&Wine Rossi Nativi, un weekend dedicato ai rossi autoctoni del Friuli Venezia Giulia, organizzato da ERSA in collaborazione con il Consorzio delle DOC-FVG e il Progetto Vino di Collisioni diretto dal Senior Editor di Vinous Ian D'Agata. Siamo a Cividale del Friuli, capitale longobarda di straordinaria bellezza architettonica e patrimonio UNESCO. Qui, nella location di Castello Canussio, costruzione di grande fascino ed eleganza, esperti e professionisti di vino da tutto il mondo avranno l’occasione di degustare i vini rossi autoctoni della Regione.