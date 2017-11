Un mondo di mattoncini in galleria: nuova esposizione diorama Lego

UDINE - Al Terminal Nord per due intere settimane, da lunedì 20 novembre a domenica 3 dicembre, Arriva Lego–Mattoncini al Centro, l’evento dedicato ai famosissimi mattoncini originali Lego che hanno appassionato grandi e piccoli per intere generazioni.

Spazio alla fantasia

I mattoncini e la creatività dei bambini saranno i veri protagonisti dell’iniziativa. Per sette giorni, infatti, i più piccoli - ma nulla è vietato agli adulti nostalgici – potranno dare sfogo alla loro fantasia con la tecnica dell'assemblaggio. Centinaia di mattoncini originali Lego (prodotti ufficiali) saranno a disposizione per creare personaggi, animali, edifici in miniatura, ma anche semplici oggetti della quotidianità o di fantasia. All’interno del Parco sarà allestito un villaggio modulare con una mega vasca contenente decine di chilogrammi di mattoncini che bambini e ragazzi, sotto la supervisione degli organizzatori, potranno scegliere per le loro personali costruzioni. Il tutto nel contesto di un’area ludica gratuita creata ad hoc nella galleria del Terminal Nord con tanto di tavoli e sgabelli, delimitazioni con mattoncini colorati giganti e un Diorama Lego. Nati tra il 1932 e il 1958, i più famosi mattoncini al mondo da sempre stimolano nei bambini fantasia, immaginazione e concretezza facendo loro creare e inventare infinite combinazioni e giocando s’impara. Dalla magia dei mattoncini nascono cattedrali e castelli, singole case o intere città e l’opera sarà tutta targata «under».

Esposizione diorama lego

All’interno del magico villaggio si potranno ammirare anche alcune installazioni Lego scenografiche. L’esposizione è costituita dalle costruzioni realizzate dall’Associazione Nazionale riconosciuta dal Gruppo Lego.