Ritorna l'iniziativa solidale ‘Una fetta di beneficenza’

UDINE - Quarta edizione dell'iniziativa solidale, organizzata dalla pizzeria alla Lampara di Udine, che unisce il piatto più amato dagli italiani alla beneficenza.

Come funziona

Il meccanismo è semplice, a partire da lunedì 20 novembre, per tutto il periodo natalizio, fino a domenica 7 gennaio, scegliendo una tra le pizze speciali proposte per l'occasione, la pizzeria si impegnerà a donare un euro a scopo benefico. Anche per questa edizione, tutto il ricavato sarà devoluto alla Clinica Ematologia dell'Ospedale Civile di Udine. «L'iniziativa è nata quasi per caso - spiega il proprietario Raffaele Pizzoferro - e ora, siamo alla quarta edizione. Ci teniamo in particolar modo, tanto che cominciamo a pensare le pizze da proporre fin dai primi di ottobre». L'offerta gastronomica è pensata anche per coloro i quali seguono un regime vegano. «Anno dopo anno – prosegue Pizzoferro - la cifra donata è stata sempre maggiore e anche quest'anno contiamo di fare di più. Al termine dell’iniziativa, sarà pubblicata la ricevuta del bonifico sulla nostra pagina Facebook».

Beneficenza

La Clinica Ematologica ha come ‘mission’ sanitaria l’assistenza e il trattamento di pazienti affetti da patologia ematologica ed oncoematologica con età superiore ai diciotto anni e rappresenta un Centro di Riferimento Regionale ed extraregionale. La pizzeria alla Lampara si trova a Udine, in via A.L Moro d è tra le pizzerie più longeve di Udine, infatti il prossimo anno celebrerà il quarantesimo compleanno. Appuntamento dunque, alla Lampara per gustare un'ottima pizza e contemporaneamente fare del bene. Per coloro che sono interessati, possono contattare la Lampara al numero 0432.1740459 o scrivendo alla pagina Facebook.