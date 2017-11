Ubriaca al volante a mezzogiorno: via la patente dopo un incidente

UDINE – Gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale sono stati impegnati in un doppio intervento, venerdì 17 novembre, sulle strade della città.

Il primo incidente si è verificato in via San Paolo alle 12.50: due auto si sono scontrata e per fortuna non ci sono stati feriti. La Polizia locale, però, ha provveduto a misurare il livello di alcol nel sangue di una delle conducenti coinvolte nel sinistro, trovando un livello superiore a quello consentito. Per questo è scattato il ritiro della patente.

Il secondo incidente è accaduto alle 14 in via Bariglaria. Due vetture, una Fiat 500 e una Toyota Aygo, si sono scontrate tra loro mentre procedevano su via Bariglaria in direzione Tavagnacco. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. A restare ferite le tre persone che si trovavano sui mezzi: una coppia di 38 e 33 anni residente fuori città e una 34enne. Tutti e tre sono finiti in ospedale.