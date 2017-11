Edilizia agevolata: 15 milioni per il recupero o l'acquisto della prima casa

FVG - Tutti i cittadini che entro il 31 dicembre 2016 hanno presentato domanda per ottenere un contributo per la costruzione, l'acquisto o il recupero della prima casa vedranno soddisfatta la propria richiesta. Lo annuncia l'assessore regionale all'Edilizia, Mariagrazia Santoro, rendendo noto che la Giunta ha approvato una delibera con la quale vengono assegnati a Banca Mediocredito Fvg quasi 15 milioni di euro, necessari alla copertura di tutte le domande di contributo presentate alla Regione entro la fine dello scorso anno, data in cui è stato chiuso il canale agevolativo previsto da una norma del 2003.

Con precedenti deliberazioni di riparto erano giù state soddisfatte le domande presentate fino a settembre 2016. Successivamente, con la recente 'Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater' (Legge 1/2016) sono state introdotte nuove agevolazioni, con la previsione di contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e sostegno all'accesso al credito per favorire l'acquisizione in proprietà o in locazione della prima casa.

La decisione assunta, che consente di dare una risposta a 730 famiglie, «risponde all'impegno che ci eravamo presi di erogare il contributo a tutti quei cittadini che hanno correttamente richiesto le agevolazioni secondo la vecchia normativa», evidenzia l'assessore Santoro, ricordando che ora, «grazie alla riforma delle politiche abitative è stato introdotto un pacchetto di modifiche per facilitare imprese e cittadini nell'accesso ai contributi regionali, anche semplificando l'immissione nel mercato di alloggi ristrutturati, nell'intento di rimettere in moto l'economia del settore».