Il Tavagnacco ospita l'Empoli e Tommasi premia Clelland

TAVAGNACCO - Sesta giornata per la serie A femminile 'I Dolci Sapori' con il Tavagnacco che sabato 18 novembre, davanti al proprio pubblico, affronta l’Empoli Ladies (fischio d’inizio, al Comunale di via Tolmezzo, alle 14.30). Le friulane arrivano a questa sfida dopo il pareggio esterno con le campionesse d’Italia della Fiorentina, che le ha fatte salire a 10 punti in classifica, dietro solo a Juventus e Brescia. L’Empoli, neo promossa, per ora ha conquistato 4 punti.

Prima dell’incontro il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, insieme alla delegata per il calcio femminile dell’Aic, Katia Serra, premierà Lana Clelland consegnandole il trofeo per la vittoria del titolo di capocannoniere conquistato la scorsa stagione con 23 reti. Una vena realizzativa che la scozzese sta confermando anche in questo campionato, dove ha già segnato 9 gol in cinque partite.

Sul fronte della formazione, ancora out Filippozzi, Zuliani, Benedetti e Peressotti, torna in panchina Mascarello. «Durante la settimana le ragazze si sono allenate bene – afferma il mister gialloblu Amedeo Cassia –. Ci sono delle acciaccate e quindi deciderò sabato la formazione da mandare in campo, ma chiunque giocherà sa che dovrà dare tutto perché la partita contro l’Empoli non sarà facile. E’ una squadra che gioca bene a calcio, con molte giovani che però sanno muovere bene la palla. Dovremo essere concentrate fin dall’inizio». L’obiettivo è conquistare i 3 punti in modo da rafforzare il terzo posto in classifica: «Vogliamo sfruttare il fatto di giocare davanti ai nostri tifosi. Conto molto su Catena, che nelle ultime partite sta facendo bene. Tra le nuove arrivate è quella che sta dando di più alla squadra».

Soddisfatto per l’inizio della stagione, il vicepresidente del Tavagnacco Domenico Bonanni: «Abbiamo cominciato bene con 2 punti di media a partita. Il merito è di un’ottima campagna acquisti, capace di ‘pescare’ giocatrici giovani ma di grande prospettiva, e i risultati cominciano ad arrivare».

Ad arbitrare la sfida tra Tavagnacco e Empoli Ladies sarà Luca Selvatici della sezione di Rovigo. Queste le altre partite della della sesta giornata: Chievo-Brescia, Juventus-Sassuolo, Mozzanica-Bari, Res Roma-Verona, Ravenna Woman-Fiorentina.