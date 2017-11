Cade dal tetto del suo agriturismo: 55enne finisce in ospedale

POVOLETTO – Cade da tetto del suo agriturismo e resta ferito in modo grave. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 17 a Primulacco di Povoletto, coinvolgendo un 55 enne del posto che gestisce un locale.

L’uomo, verso le 16, si trovava sul tetto dell’agriturismo per effettuare delle riparazioni quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio facendo un volo di 3 metri. Inizialmente si è temuto il peggio, tanto che sul posto è subito arrivato l’elicottero del 118. Fortunatamente i traumi riportati sono risultati meno gravi del previsto e così il 55enne è stato portato in ospedale ma in ambulanza.

A Primulacco, insieme al personale e ai mezzi del 118, sono intervenuti anche i carabinieri.