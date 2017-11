Che tempo farà domenica 19 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La regione Fvg, domenica 19 novembre, sarà sfiorata dal passaggio di un fronte che interesserà principalmente l'Austria, in seguito affluiranno in quota correnti nord-occidentali, lunedì 20, saranno ancora piuttosto fredde, martedì invece un po' meno.

Nella giornata di domenica 19 novembre, secondo le previsoni dell'Osmer Fvg, al mattino sarà probabile nuvolosità variabile, con possibile foschia in pianura, qualche locale debole pioggia e qualche breve nevicata in montagna oltre gli 800-1000 metri, specie sulla cresta di confine con l'Austria. In giornata miglioramento, a partire dalla zona montana, con vento da nord o nord-ovest da moderato a sostenuto, specie in quota. In serata sarà possibile moderato vento da nord anche su pianura e costa.