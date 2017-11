Family Lab, genitori e figli alla scoperta del alMulino di Adegliacco

UDINE - Una domenica pomeriggio al mulino si trasforma in un’occasione per stare in famiglia, curiosare fra le antiche macine e partecipare a un divertente laboratorio di costruzione: il 19 novembre alle 15 al Mulino di Adegliacco-Immaginario Didattico (Tavagnacco), adulti e bambini da 7 anni in su lavoreranno insieme per realizzare un curioso «automata», con meccanismi e ingranaggi che aiutano a comprendere il funzionamento di un mulino ad acqua.

I meccanismi coinvolti nel laboratorio

Nei Family Lab genitori e figli – ma anche fratelli, sorelle, zii, cugini, amici e fidanzati! – si riuniscono attorno a un tavolo per creare e sperimentare, ragionando e discutendo insieme per comprendere i meccanismi coinvolti nel laboratorio. Formulando ipotesi e giungendo a soluzioni, si trasformeranno per un pomeriggio in un team di creativi scienziati e realizzeranno un divertente prototipo, realizzato con materiali semplici e di recupero, che ogni famiglia personalizzerà a modo suo.

Storia e funzionamento

L’attività prevede una breve introduzione sulla storia e sul funzionamento di un mulino ad acqua. Il costo è di 7 euro a persona. Iscrizioni tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it. Dal 2012 il Mulino, di proprietà del Comune di Tavagnacco, è gestito dall’Immaginario Scientifico che nella struttura restaurata dell’antico complesso ha realizzato il Dida Centre Immaginario Didattico: un centro la cui funzione primaria è quella di offrire servizi al pubblico scolastico, con attività di didattica informale dedicate agli studenti di ogni ordine e grado. Non mancano anche attività ludo-didattiche che si svolgono durante il fine settimana, come le «Notti Immaginarie», o le allegre feste di compleanno al Mulino.

Per informazioni: 040224424, www.immaginarioscientifico.it