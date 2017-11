Mamma Mia arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

UDINE – E’ già febbre da musical per l’arrivo sempre più vicino al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di un assoluto capolavoro del genere, Mamma Mia! Sono infatti in vendita i biglietti per il nuovo spettacolo dall’energia travolgente firmato da Massimo Romeo Piparo che sarà in scena da venerdì 12 a domenica 14 gennaio 2018.

Lo spettacolo

Per la prima volta, la più celebre commedia degli anni 2000 con la splendida musica degli Abba che ha strappato applausi in tutto il mondo arriva in un nuovissimo adattamento italiano, con un cast di attori strepitosi e tantissima musica dal vivo. Romantiche atmosfere mediterranee, scenografie da capogiro (ci sarà il mare, quello vero!), un cast di oltre trenta artisti, divertimento assicurato e soprattutto tanta, tantissima musica: gli ingredienti di un Musical con la emme maiuscola ci sono tutti!

In vendita anche i biglietti per i tre immancabili appuntamenti con la lirica della stagione

Inaugurerà il cartellone, domenica 17 dicembre, Eugenij Onegin di Čajkovskij, l’opera russa più famosa e interpretata al mondo. Seguirà un doppio appuntamento, in autentico clima carnevalesco domenica 11 febbraio 2018, con il divertente Gianni Schicchi di Giacomo Puccini e in apertura, in prima esecuzione, Il segreto di Susanna, piccolo gioiello di Ermanno Wolf-Ferrari. Concluderà la serie, sabato 5 maggio, Così fan tutte, ultima e raffinata opera del trittico Mozart-da Ponte.

Biglietteria

Gli sportelli della biglietteria di via Trento saranno aperti domani, 14 novembre, con orario 9.30 - 12.30 e 16 - 19. Nei giorni successivi sarà invece attivo l’orario pomeridiano, dalle 16 alle 19 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). Attivo anche il temporary ticket store del teatro presso la Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (tutti i mercoledì escluso dicembre, orario 10-13 e 13.30-18). Titoli acquistabili anche su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it). Previste speciali riduzioni per i possessori della G-Teatrocard.