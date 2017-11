Gli eventi in programma domenica 19 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 19 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Storie di Giochi

Domenica 19 novembre, dalle 11.45, al caffè dei Libr di Udine (via Poscolle) è in programma un aperitivo letterario e giocoso Andrea Angiolino, autore del libro Storie di giochi (Gallucci) ma anche del Dizionario dei giochi Zanichelli (con Beniamino Sidoti) e di vari altri libri ludici, tradotti in diverse lingue. Angiolino racconta la storia di giochi e giocattoli anche a Wikiradio, su Rai Radio Tre, spiegando come sono nati e come sono diventati parte delle nostre abitudini, dei nostri ricordi, della nostra cultura.

‘La Storia nell’Arte’

Ritornano al Teatro Nuovo Giovanni da Udine gli attesi appuntamenti della domenica mattina con ’La Storia nell’Arte’, ciclo di lezioni con cui Editori Laterza e Teatro Nuovo Giovanni da Udine propongono alla città sei tra i migliori storici italiani, in grado di presentare al meglio, sia sotto il profilo scientifico che sotto quello della capacità espressiva e della divulgazione, argomenti di grande fascino e suggestione. Sul palcoscenico del Teatro Nuovo domenica 19 novembre con inizio alle 11 ci sarà Franco Cardini, Professore emerito di Storia medievale all’Istituto Italiano di Scienze Umane, molto noto al grande pubblico anche per la sua partecipazione a trasmissioni televisive. Ingresso posto unico: 7 euro. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, via Trento 4 (tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it) e anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it

‘Teatro d'Autunno’

Continua la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine ‘Teatro d'autunno’, che propone una serie ininterrotta di sei spettacoli domenicali da fine ottobre ad inizio dicembre per vivere i quartieri con una sana iniezione di divertimento, arricchita da spunti di riflessione sempre attuali. Domenica 19 novembre all’auditorium Menossi, alle 17, va in scena la compagnia teatrale di Ragogna con ‘La famee Addams – Magjie dal Frico’, produzione comica caratterizzata da un allestimento curioso e stravagante, messa a punto con la consulenza artistica di Luca Ferri, affermato professionista delle arti sceniche. Nata negli anni ’30 sotto forma di fumetto, la Famiglia Addams è stata protagonista di diversi film e serie televisive: questa sarà la prima volta in lingua friulana per la più strampalata famiglia del mondo e i suoi bizzarri personaggi… Mano compresa.

Concerto Musicale della Carnia

Il giorno successivo, domenica 19 novembre alle 16.30 nella sala concerti dell’Associazione Musicale della Carnia in Via XXV Aprile a Tolmezzo, Luca Rasca incontrerà il talentuoso pianista Luca Trabucco, protagonista di un applauditissimo concerto solistico tenuto la scorsa settimana, per un appassionante recital su due pianoforti. Di Mozart eseguiranno la ‘Sonata in re maggiore K 448’, di Josef Bohuslav Foerster la ‘Sinfonia n. 2 in fa maggiore’, di Otakar Šín una trascrizione del 1922 per pianoforte a quattro mani. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

‘Energia in gioco’

‘Energia in gioco’, il grande evento sul tema dell'educazione all'energia organizzato come sempre dal Comune di Udine, apre i battenti al grande pubblico. Tutti in piazza Matteotti, domenica 19 dalle 11 alle 13, infine, per gli appuntamenti proposti dal Ludobus del Comune che proporrà tantissimi ‘giochi energetici’. Dalle 16.30 alle 18, invece, al Palamostre Andrea Angiolino, giornalista e inventore di giochi, sarà insieme al pubblico per presentare il suo ‘Wings of glory’ che permette ai giocatori di ricreare, usando una serie di carte e di miniature rappresentanti aeroplani e loro possibili azioni, i combattimenti aerei della Prima e Seconda Guerra Mondiale. La partecipazione a tutte le attività di Energia in gioco è gratuita. In occasione dell’evento Energia in gioco la Ludoteca comunale di via del Sale propone, negli orari di apertura pomeridiana (martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18), giochi incentrati sul tema dell’energia e del risparmio energetico e ospita al secondo piano laboratori specifici sul tema dell’energia. Per informazioni è possibile contattare la ludoteca comunale (te. 0432 1272 796 – 687 – 677). Il programma completo può essere consultato e scaricato direttamente dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.udine.gov.it.

Ideanatale alla Fiera di Udine

Visitare Ideanatale, dal 16 al 19 novembre, sarà ancora più bello e piacevole: la 29^ edizione, infatti, riserva una 'sorpresa nella sorpresa' con l'ingresso gratuito per tutti!

LibrINsieme, terza edizione

Al via giovedì 16 novembre LibrINsieme, terza edizione dell'appuntamento racchiuso nell'ambito di Idea Natale 2017, manifestazione fieristica che quest'anno, per la prima volta, sarà con ingresso gratuito fino a domenica 19 novembre a Udine Fiere.

‘I Concerti di San Martino’

Domenica 19 novembre, alle 16.30 nella Sala Concerti dell’Associazione Musicale della Carnia (in via XXV Aprile a Tolmezzo), Rasca e Trabucco s’incontreranno per un programma a quattro mani tra Mozart ed i cechi Josef Bohuslav Foerster e Otakar Šín. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e tutto il programma è consultabile sul sito www.amctolmezzo.it.

Copenaghen

L’avvincente spettacolo storico-scientifico a tre voci inaugura, a diciotto anni dalla prima versione italiana, prodotta dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, la Stagione Teatro Contatto 36 a Udine, in scena al Teatro Zanon, da giovedì 16 novembre a domenica 19 novembre. I giorni 17 e 18 novembre ore 21 Il 16 novembre ore 17 e 19 novembre alle 18.

Scuole aperte

Domenica 19 novembre alle 10.30 il Convitto Nazionale 'Paolo Diacono' di Cividale dà appuntamento alle famiglie e al territorio con ‘Scuole aperte’, nei locali dei quattro Licei interni o annessi: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo Classico e Liceo Scienze Umane. La Dirigente, i docenti, gli educatori e gli studenti saranno a disposizione dei giovani e degli ospiti per illustrare caratteristiche, specificità, obiettivi e metodologie didattiche delle scuole, nonché per accompagnarli in una visita guidata alle strutture, al fine di agevolarli nella scelta del loro percorso formativo.

‘Camminata in rosa - Con la donna con la vita’

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che ricorre ogni anno il 25 novembre, la Commissione Pari opportunità del Comune di Premariacco organizza la prima edizione della 'Camminata in Rosa - con la donna con la vita' che si svolgerà a Premariacco domenica 19 novembre.

La maratona di tostatura

È partito il conto alla rovescia per le festività natalizie e il calendario delle cinque settimane che ci separano al Natale si sta caricando di golosi ed inconsueti eventi. Per la prima volta a Udine sarà possibile assistere in diretta alla tostatura del caffè: succederà infatti presso le caffetterie Adoro Cafè di proprietà dell'azienda friulana Oro caffè. Si inizierà domenica 19 novembre alle 10 nel locale Adoro Cafè Centro Studi.

'Odio Amleto'

Lo spettacolo che ha per protagonisti Gabriel Garko e Ugo Pagliai domenica 19 novembre, sarà al Teatro Adelaide Ristori di Cividale (alle 21).

Vine&Wine Rossi Nativi

Domenica 19 Novembre 2017 si replica l'esperienza inaugurata nel 2016 di Vine&Wine Rossi Nativi, un weekend dedicato ai rossi autoctoni del Friuli Venezia Giulia, organizzato da ERSA in collaborazione con il Consorzio delle DOC-FVG e il Progetto Vino di Collisioni diretto dal Senior Editor di Vinous Ian D'Agata. Siamo a Cividale del Friuli, capitale longobarda di straordinaria bellezza architettonica e patrimonio UNESCO. Qui, nella location di Castello Canussio, costruzione di grande fascino ed eleganza, esperti e professionisti di vino da tutto il mondo avranno l’occasione di degustare i vini rossi autoctoni della Regione.

Family Lab

Una domenica pomeriggio al mulino si trasforma in un'occasione per stare in famiglia, curiosare fra le antiche macine e partecipare a un divertente laboratorio di costruzione: il 19 novembre alle 15 al Mulino di Adegliacco-Immaginario Didattico (Tavagnacco), adulti e bambini da 7 anni in su lavoreranno insieme per realizzare un curioso «automata», con meccanismi e ingranaggi che aiutano a comprendere il funzionamento di un mulino ad acqua.

A favole a merenda arrivano ‘Il gatto e la volpe’

Sarà un pomeriggio (il 19 novembre, dalle 16) organizzato dagli attori di Anà-Thema che, con buffi travestimenti, coinvolgeranno il pubblico dei più piccini ma non solo, lo trascineranno nella magia del teatro e del gioco allo stesso tempo.