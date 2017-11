Carabinieri: caserma di Udine intitolata ad Antonio Birri

UDINE - La Caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di Udine è stata intitolata sabato mattina, con una cerimonia ufficiale, al carabiniere friulano Antonio Birri, nato a Pozzuolo del Friuli il 31 gennaio 1908, medaglia d'argento al valor militare. Alla cerimonia ufficiale ha preso parte il Comandante Interregionale Vittorio Veneto, Generale di Corpo d'armata, Aldo Visone.

Dopo i saluti e i ringraziamenti alle autorità civili e militari presenti alla cerimonia, il Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Marco Zearo, ha ricordato la figura di Birri, insignito dell'onorificenza per aver collaborato in complesse e difficili indagini per la scoperta e l'arresto di una numerosa banda di criminali che si erano resi autori, a Roma e dintorni, di gravi delitti di rapina ed estorsione, e dell'omicidio di un carabiniere e di un militare della Polizia alleata, ferito in un conflitto a fuoco con la banda il 16 gennaio 1945.

La cerimonia di intitolazione è stata preceduta nella serata di venerdì dal concerto della Banda Musicale dell’Arma che, in un Teatro Nuovo Giovanni da Udine gremito di Autorità e cittadini entusiasti, ha saputo appassionare attraverso l’esecuzione di famosi brani di musica classica di grandi compositori quali Rossini, Bizet, Cajkovskij e Wagner sino ai più recenti J. Revaux – F. Sinatra e Morricone. A seguire, la Banda dell’Arma ha eseguito la Marcia d’Ordinanza dell’Arma dei Carabinieri – la Fedelissima – e concluso l’esibizione con l’Inno Nazionale, accompagnato dalle voci commosse di tutti i presenti.