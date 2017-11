Operazione antidroga in Friuli: un arresto e 5 denunce

FVG - E' di una persona arrestata e di cinque denunce il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Sacile finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine si è sviluppata tra Aviano, Polcenigo e Udine e ha permesso di sgominare un gruppo di sei persone (due italiani e quattro cittadini extracomunitari, richiedenti asilo) dediti allo spaccio di ecstasy, eroina e marijuana.

Nel corso dell'inchiesta V.C., 24 anni, una commessa di Mareno di Piave, domiciliata a Fiume Veneto, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in quanto ritenuta responsabile di numerose cessioni di marijuana ed ecstasy. Le sostanze sono state vendute a una decina di consumatori, anche minorenni, di Aviano e di altre località della provincia di Pordenone tra novembre 2016 e giugno scorso.

Nei guai per detenzione e cessione illecita di stupefacenti è finito anche F.B., 22 anni, di Pordenone, disoccupato, trovato in possesso di 10 grammi di eroina e due bilancini di precisione. Le indagini hanno portato i carabinieri a effettuare perquisizioni anche a Udine, in via delle Ferriere e via Sabbadini, denunciando per detenzione ai fini di spaccio un 21enne ucraino disoccupato, due 19enni del Mali richiedenti asilo politico, e un altro richiedente asilo, un 20enne somalo. Nell'ambito dell'indagine condotta dai carabinieri di Sacile sono state segnalate alle Prefetture di Pordenone, Treviso e Udine 20 persone come assuntori di stupefacenti.