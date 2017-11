Gran finale per Ideanatale, edizione da record

UDINE - Tre giornate alle spalle con tre full di pubblico negli stand. E’ il dato di fatto che balza agli occhi non solo degli organizzatori, ma soprattutto degli espositori di una straordinaria edizione di Ideanatale. Alto indice di gradimento che continuerà a salire fino a domenica 19 con stand aperti dalle 10 alle 20 e con l’apprezzatissimo ingresso gratuito.

«Ricca di proposte, accogliente, molto curata e coinvolgente…», sono i commenti espressi dai visitatori durante la loro visita in Fiera e guidati in un percorso che mette davanti agli occhi e tra le mani migliaia di idee regalo, molto spesso impensabili per chi è alla ricerca di suggerimenti per le prossime festività. Vista, tatto, ma anche olfatto e gusto vengono piacevolmente solleticati negli stand che propongono strenne agroalimentari da confezionare in Fiera accostando i classici dolci e di Natale con prodotti di nicchia della tradizione regionale e non solo. E per coloro che vogliono preparare da sé dolci e altre prelibatezze da mettere sulla tavola delle feste, al padiglione 5 ci sono anche i corsi di cucina gratuiti, su prenotazione.

Ideanatale non trascura nemmeno il senso dell’udito proponendo letture e presentazioni di libri per adulti e bambini. Nell’area di Librinsieme al padiglione 6 espongono case editrici e librai e ogni giorno si susseguono incontri e presentazioni di nuove pubblicazioni che i visitatori possono sfogliare e acquistare per farne un regalo sempre gradito. E’ possibile anche farsi autografare il libro dall’autore e dopo ospiti importanti come Crepet, Galiano e (oggi sabato 18) Friedman, a chiudere gli incontri di Librinsieme 2017 sarà l’incontro di domenica 19 alle 17.30 con uno degli autori più originali della scena contemporanea, il giornalista scrittore e saggista siciliano Pietrangelo Buttafuoco con 'Armatevi e morite. Perché la difesa facile è un brutto imbroglio', illuminante pamphlet scritto da Buttafuoco a quattro mani con Carmelo Abbate. Maggiori info e programma eventi su: www.ideanatale.it