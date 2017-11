Arrestata 44enne croata dopo una latitanza di 8 mesi

UDINE – Era ricercata per aver rubato prodotti per la casa in negozi di Martignacco e Tavagnacco. Dopo quattro anni dai fatti è stata arrestata grazie all’attività investigativa della Squadra mobile di Udine e della Polizia di Frontiera di Roma.

Si tratta di una 44enne cittadina croata, N.M. le sue iniziali, fermata a Fiumicino. Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso il 30 marzo 2017 per i furti di generi alimentari e per la casa messi a segno a settembre 2014 nell’hinterland udinese. La donna, portata nel carcere di Rebibbia, dovrà scontare 1 anno e 5 mesi di reclusione.

La donna è stata arrestata grazie a un mandato di arresto europeo predisposto dalla Procura di Udine che ha permesso di coinvolgere nelle indagini anche l’Interpol.