Minaccia la titolare di un negozio con un taglierino e scappa con 200 euro

UDINE – Entra nel negozio di estetica e parrucchieri ‘Benessere in armonia’ di via Colugna quando ormai è già buio. Minaccia la titolare con un taglierino e si fa consegnare i contanti presenti in cassa, 200 euro. E’ successo sabato pomeriggio, verso le 17.30, a Udine.

L’uomo è poi scappato in bicicletta. Sotto shock la titolare, che in quel momento si trovava da sola nel negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine, che stanno indagando per individuare il rapinatore, un uomo sui 30 anni.