Che tempo farà lunedì 20 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La regione Fvg domenica è stata sfiorata dal passaggio di un fronte che ha interessato principalmente l'Austria, in seguito sono affluite in quota correnti nord-occidentali, lunedì 20 novembre, avremo correnti ancora piuttosto fredde, martedì 21, invece, un po' meno.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata di lunedì 20 novembre, avremo cielo in genere poco nuvoloso. Al mattino sui monti in quota, sarà ancora possibile vento moderato da nord-ovest. Sulla pianura in serata possibile formazione di foschia o locali nebbie.