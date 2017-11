Imparare a creare una rivista: nuovo laboratorio delle Officine giovani

UDINE - Imparare a creare una rivista utilizzando collage, illustrazione e stampa in fotocopia, tutto rigorosamente secondo la logica del do it yourself. Le Officine Giovani propongono un nuovo imperdibile laboratorio artistico per promuovere la creatività giovanile. L’appuntamento è per giovedì 23 e 30 novembre alle 17 nei locali di piazzale Valle del But con Cecilia Cappelli e Martina Paderni, due giovani creative udinesi diplomate alla Scuola di specializzazione in Grafica ed editoria di Urbino, che circa un anno fa hanno fondato l’associazione Bekko ponendosi come obiettivo la promozione di tematiche socio-culturali attraverso la grafica e l’illustrazione.

Fasi di ideazione

Nel corso dei due incontri i partecipanti avranno modo di conoscere le diverse fasi di ideazione, design e duplicazione di un progetto editoriale, a partire da alcuni racconti prodotti durante il laboratorio di scrittura creativa che proprio in queste settimane Alessandro Venier sta concludendo alle Officine Giovani. Le riviste saranno successivamente utilizzate per l’allestimento di una mostra programmata per gennaio 2018. L’attività è destinata prevalentemente a ragazzi di età inferiore ai 35 anni. Il costo di iscrizione al laboratorio è di 10,50 euro a persona.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una email all’indirizzo officinegiovani@gmail.com o contattare il numero 0432 541975 dalle 14.30 alle 18 nelle giornate di martedì e sabato e dalle 18 alle 21.30 nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì.