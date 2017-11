SoulSpension: il metodo innovativo per una postura corretta

UDINE - SoulSpension® è uno strumento anatomico brevettato, sul quale ci si sdraia in corrispondenza della colonna vertebrale e sul quale si eseguono movimenti dolci ed esercizi posturali di allungamento muscolare e mobilizzazione articolare abbinati a una respirazione consapevole. Questo strumento utilizza il peso del corpo per comprimere le fasce muscolari paravertebrali producendo un efficace massaggio decontratturante dal cranio al sacro, facilita il rilassamento del diaframma e favorisce il flusso linfatico. Si tratta di un metodo unico e innovativo per alleviare le algie alla colonna, ritrovare un movimento articolare fluido, attivare la respirazione toracica e diaframmatica aumentando la capacità polmonare, drenare in maniera efficace tutti i tessuti, massaggiare e riequilibrare i meridiani, trovare il proprio centro e agevolare il rilascio dello stress.

A chi è rivolto in particolare

SoulSpension® è indicato per tutti coloro che hanno tensioni al collo e alla schiena, anche in presenza di patologie quali ernia, lordosi, scoliosi, fibromialgia. E' efficace su problemi di dolore muscolare, emicrania, insonnia, digestione, stress, problemi dovuti al ciclo mestruale o alla menopausa. E adatto sia agli sportivi come ai sedentari, uomini e donne, senza alcuna controindicazione.

Durante la gravidanza

Per le donne in stato di gravidanza dopo il 4° mese è un’efficace occasione per alleggerire corpo e mente, vivere con serenità i mesi prima del parto e conoscere meglio il proprio corpo. Post gravidanza inoltre, diventa un’ottima ginnastica per riprendere consapevolezza e tonicità del pavimento pelvico e rassodare il tessuto addominale.

La prova

Al Flor de Vida di Udine (via Pirona 4) è in programma una prova gratuita lunedì 20 novembre alle 18. L’incontro prevede alcuni minuti di presentazione di Soulspension® e del metodo. A seguire, la prova diretta dello strumento. Non dimenticare che per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione. E’ consigliato bere acqua prima della pratica, indossare un abbigliamento comodo e portare con un tappetino e un asciugamano. Donatella Fadini, kinesiologa, massaggiatrice in ambito sportivo, operatrice specializzata di esercizio correttivo e ginnastica posturale metodo scientifico.

Informazioni e prenotazioni: Donatella Fadini | 348 7627163 | info@balanse.it |