Usato sicuro? A Udine è garantito da Certificauto e Autofficina Autronica

UDINE - «E se non mi accorgo di un difetto? Avrà dei problemi meccanici o amministrativi? Sarà mai stata incidentata? Il chilometraggio sarà corretto?» Sono queste le classiche domande che ci si pone quando si sta per acquistare un’auto usata. E queste sono le domande a cui risponde Certificauto, la prima organizzazione a difesa del consumatore che deve acquistare o vendere un veicolo usato.

Udine e il suo hinterland

Certificauto nasce nel 2012 ed è presente con una rete di officine e carrozzerie accreditate in tutta Italia e, grazie al nuovo accordo con l’Autofficina Autronica di Tavagnacco, da oggi questo servizio è disponibile anche per i cittadini di Udine e del suo hinterland. «Il nostro progetto è nato per aiutare il consumatore finale che vuole acquistare un’auto usata in piena tranquillità anche dai maggiori portali web – racconta Riccardo Guercioni, amministratore delegato di Certificauto – e siamo felici di aver trovato in Autronica il partner ideale per il nostro servizio, che da oggi è disponibile anche per i friulani». È un servizio indipendente e imparziale, che tutela il consumatore che acquista o vende un’auto usata, e che pone rimedio a una serie di circostanze spiacevoli – dalla sovrastima dell’auto fino alla truffa vera e propria – in cui chi compra usato spesso corre il rischio di incappare. «Fare certificare un’auto usata oggi è una necessità che porta vantaggi ad entrambe le parti – spiega Pierluigi Guzzo, titolare di Autofficina Autronica – in quanto chi vende dà un segnale di trasparenza e conferisce valore aggiunto al veicolo, mentre chi acquista sa che l’auto certificata è stata sottoposta a rigidi controlli da parte di professionisti del settore come noi. Certificauto offre un servizio di tutela ai cittadini, e per questo siamo orgogliosi che l’azienda ci abbia scelto come loro partner sul territorio friulano».

Cos’è Certificauto

Certificauto è un servizio che determina lo stato d’uso di auto e veicoli usati, in modo imparziale ed indipendente dal venditore. Per ottenere una valutazione Certificauto, l’auto usata viene sottoposta a rigidi controlli da parte del centro autorizzato certificato – Autofficina Autronica nel caso di Udine – che ne valuta le condizioni mettendo in luce tutti i difetti meccanici, elettronici, di carrozzeria e amministrativi attraverso 7 fasi di lavoro e ben 321 controlli di sezione sul veicolo. In questo modo l’acquirente può constatare eventuali interventi da effettuare sul veicolo e il venditore può invece garantire che il suo è un usato sicuro.

Come funziona

Dopo aver scelto l’auto usata da acquistare tramite internet o da un privato, l’acquirente può richiedere la certificazione Certificauto, e quindi che la vettura venga sottoposta ai controlli del centro autorizzato per verificarne lo stato d’uso. La certificazione può essere richiesta anche dal venditore che desidera porre sul mercato il suo usato garantito. La certificazione costa 129,00 euro e può essere richiesta da entrambe le parti. Una volta effettuata, per controllarne il risultato è sufficiente collegarsi alla sezione «cerca per targa» del sito www.certificauto.it dove, inserendo la targa del veicolo, si ha accesso al certificato emesso e all’eventuale preventivo di riparazione per il ripristino.

Autofficina Autronica, il partner ideale

Autofficina Autronica, presente da oltre 25 anni a Tavagnacco, è punto di riferimento per l’assistenza vetture Opel e non solo nell’area di Udine. Affidabile e facilmente raggiungibile, è situata a pochi passi dai maggiori centri commerciali e a 2 minuti dall’uscita autostradale Udine Nord. Dallo scorso anno ha messo in atto un processo di valorizzazione della sede, di ottimizzazione dell’efficienza di lavoro e di assistenza verso il cliente. Importanti passi che l’hanno portata a raggiungere nel 2017 due importanti traguardi: ad aprile, quando Autofficina Autronica è stata eletta la «più efficiente» officina Opel d’Italia, e a novembre, quando l’officina guidata dai fratelli Guzzo ha intrapreso la nuova collaborazione con Certificauto.