Storie e voci popoleranno la settimana di nati per leggere

UDINE - Un'intera settimana in cui le biblioteche cittadine, ma non solo, si popoleranno di voci dei lettori volontari e delle pagine di tanti libri. Sta per prendere ufficialmente il via anche a Udine la settimana nazionale di ‘Nati per leggere’, l'iniziativa in programma dal 18 al 26 novembre che promuove il diritto dei bambini a vedersi raccontare le storie attraverso la lettura di pagine di libri a loro dedicati, a casa come a scuola, in biblioteca come in ogni altro luogo.

Capofila la biblioteca comunale

In città, come sempre, capofila del progetto è la biblioteca comunale ‘Vincenzo Joppi’ che proporrà un nutrito calendario di appuntamenti a partire da lunedì 20 alle 17 alla Sezione Ragazzi con i ‘Biblio-omogeneizzati’, un incontro dedicato ai più piccoli (da 18 a 36 mesi) e ai loro genitori, con l’intervento della pediatra udinese Mariagrazia Zanol. La scelta della data del 20 non è stata presa a caso, visto che proprio quel giorno ricorre la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Le biblioteche di quartiere

Il calendario delle attività riguarda però anche le biblioteche di quartiere dove i lettori volontari del Club Tileggounastoria e l’associazione culturale San Lazzaro porteranno le storie e i laboratori su ‘Gli animali delle streghe’ (lunedì 20 alle 17 nella biblioteca ‘Rizzi S. Domenico’ e giovedì 23 alla stessa ora in quella di ‘Laipacco-San Gottardo’ ) mentre martedì 21 alle 17 nella biblioteca di quartiere ‘Udine Sud’ è in programma Tantilibri, l’attività dedicata ai bambini dai 18 ai 36 mesi. Mercoledì 22, sempre alle 17, nella Sezione Ragazzi, l’Ora delle Storie vedrà poi come protagonista ‘Do-re-mi canti, do-re-mi leggi’ con l’Onda musicale, collegato anche al Progetto Nati per la musica. Il programma si concluderà, sabato 25 sempre alla sezione Ragazzi, con ‘Ascoltare e guardare le storie di Nicoletta Cosa’, in collaborazione con Radio Magica. Ogni ultimo martedì del mese, inoltre, dalle 9.30 alle 11.30, al Centro Vaccinazioni di via Chiusaforte, i lettori volontari leggeranno tante storie ai bambini presenti e forniranno tutte le informazioni sulle attività e sul funzionamento delle biblioteca. Infine, per tutta la Settimana NpL gli asili nido offriranno spazi informativi sul progetto e dedicheranno ai bambini ed alle famiglie incontri con i libri e la lettura. I genitori potranno ricevere anche tutte le informazioni relative alle scelte dei libri e sarà possibile iscrivere i propri bambini in biblioteca.

Per ogni altro dettaglio sulle attività della Sezione Ragazzi è possibile telefonare allo 0432 1272585 o consultare il sito internet.