Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: molti gli eventi in programma

UDINE - Ventinove nuovi giovani, giovanissimi, consiglieri siederanno da lunedì 20 alle 14.30 sugli scranni del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Si è concluso, infatti, lo spoglio delle schede che hanno portato all'elezione del nuovo consesso dopo le votazioni che hanno coinvolto i bambini delle IV e delle V delle scuole primarie e i ragazzi delle secondarie di primo grado della città. Ma il 20, giornata scelta per l'insediamento a cui porteranno i saluti il sindaco Furio Honsell e l'assessore all'Educazione, Sport e Stili di Vita, Raffaella Basana, non è stata scelta a caso. Lunedì, infatti, ricorre l'anniversario della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed è proprio per questo motivo che l'assessorato ha pensato di raccogliere sotto un unico cappello diverse iniziative che riguardano i più giovani cittadini.

La settimana del gioco da tavolo

Oltre al nuovo CCR che si insedia, infatti, la prossima settimana vedrà anche lo svolgimento nella Ludoteca comunale di tante iniziative per la settimana del gioco da tavolo, oltre a una conferenza incontro sul ruolo del genitore nell'ambito della presentazione della Carta Etica dello Sport varata quest'anno da diversi soggetti tra cui il Comune di Udine come capofila.

Ventinove, si diceva, i nuovi consiglieri eletti

Ecco i nomi: Vallepulcini Laura, Adofo Foster Junior (Tiepolo), Fiorenzo Eleonora, Schiffo Michele (San Domenico), Di Nuzzo Sofia, Orlandini Gianluigi (Valussi), Lucilli Enrico Cosimo, Visentini Alice Benedetta (Valussi musicale), Bianchi Giulio, Matasel Stefania (Manzoni), Trangoni Elisa, Puppo Vittoria (De Amici, IV Novembre), Gentile Giorgia, Montanaro Filippo (Fermi), Bertucci Federico, Montella Raffaele (Zardini), Lenzi Annalisa, Orlando Chiara, Zuanella Beatrice (Ellero), Carrara Agostino (Nievo), Cavallaro Chiara, Del Fabbro Andrea, Khadiri Ilias (Marconi), Codolo Sofia, Valente Camilla (Girardini), Caflisch Gabriele, Fabro Leonardo (Uccellis), Christian Meloni, Rossi Caterina (Bertoni). Quest’anno erano ben 107 i candidati alla carica di consiglieri appartenenti a 17 scuole cittadine, con tutti gli Istituti Comprensivi rappresentati.

Per quanto riguarda la conferenza del 20, invece, l'appuntamento è alle 17.30 nella sala Polifunzionale di via Veneto 164 a Cussignacco alla presenza della psicologa dello sport Marcella Bounous e dello psicologo Daniele Fedeli. Moderati da Emanuela Romanelli (Comunità Educante) i relatori parleranno ‘Il ruolo del genitore. Tifosi, allenatori o educatori?’.