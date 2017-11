‘Ma quante ne sai?’: alla scoperta di quanto sia bello donare

UDINE - L’argomento dell’appuntamento, sarà la donazione, in tutti i sensi, per scoprire questo mondo così speciale e importantissimo. Non è dunque un caso che a organizzare l’evento, in programma il 21 novembre, dalle 15, all’Ospedale Santa Maria Della Misericordia di Udine siano stati SISM - Segretariato Italiano Studenti in Medicina - e Admo Fvg - Associazione donatori midollo osseo.

Molte le domande, tutte con una risposta

Chi ha bisogno di una donazione di midollo? Quali sono le patologie che necessitano un trapianto maggiormente presenti in regione? Chi può donare e come può farlo? Quali sono i dubbi e le paure di un donatore? E qual è l'iter per la donazione? L'evento è dedicato soprattutto agli studenti di medicina, infermieristica, scienze motorie, ostetricia e fisioterapia, ma chiunque altro volesse partecipare è ben accetto!

Per adesioni e info, qui.