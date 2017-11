‘Via col vento’ diventa un’irresistibile commedia

UDINE - Un tris di attori da oscar per una commedia che è stata applaudita da più di 10 milioni di spettatori in tutto il mondo: arriva finalmente anche al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, da mercoledì 22 a venerdì 24 novembre (inizio sempre alle ore 20.45) Hollywood: Come nasce una leggenda con protagonisti Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Gigio Alberti. Una pièce che ci restituirà fra mille risate e colpi di scena uno dei momenti topici della storia della settima arte: la nascita di Via col vento, la più grande opera cinematografica di tutti i tempi. Capolavoro del commediografo irlandese Ron Hutchinson, Hollywood ha esordito a teatro nel 2004 e quella che vedremo al Giovanni da Udine è la prima versione in lingua italiana. Scene Jan Haas, costumi Francesca Brunori, musiche Peter Ludwig, disegno luci di Giuseppe Filipponio. Un progetto artistico firmato da Gianluca Ramazzotti, adattamento e regia di Virginia Acqua, produzione AB Management.

L’incontro con il pubblico

Giovedì 23 novembre 2017 alle 17.30 la Compagnia dello spettacolo Hollywood incontrerà il pubblico nel foyer del Teatro per un nuovo appuntamento di Casa Teatro. Ospite Giorgio Placereani, critico e divulgatore cinematografico; conduce il giornalista Gian Paolo Polesini.

I biglietti

Biglietteria del Teatro aperta dalle 16 alle 19 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). L’acquisto dei biglietti è possibile anche al temporary ticket store del teatro attivato presso la Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (tutti i mercoledì, orario 10-13 e 13.30-18 escluso dicembre), online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Previste speciali riduzioni per i possessori della G-Teatrocard.